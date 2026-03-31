Trump, devlet sırrını ifşa etti: Beyaz Saray’daki balo salonunun altına 'dev askeri kompleks'

Pazar günü Air Force One’da gazetecilere konuşan Trump, salonun tasarımını göstererek güvenlik özelliklerini övdü. Buna göre yapıda kurşun geçirmez cam ve drone saldırılarına dayanıklı bir tavan bulunacak.

Trump, ABD ordusunun balo salonunun altında geniş çaplı bir kompleks inşa ettiğini belirterek, bu bilginin kısa süre önce açılan bir dava nedeniyle ortaya çıktığını söyledi.

“Balo salonu, altında inşa edilen yapı için adeta bir üst örtü olacak. Bu yapı, insansız hava araçlarına ve diğer tehditlere karşı koruma sağlayacak” dedi.

Yaklaşık 8 bin 360 metrekare büyüklüğünde olması planlanan balo salonu, Trump’ın Ekim 2025’te yıkım talimatı verdiği Doğu Kanadı’nın yerine inşa edilecek. Söz konusu binanın altında daha önce başkan için acil durum sığınağı olarak kullanılan Başkanlık Acil Operasyon Merkezi bulunuyordu.

250 MİLYON DOLARLIK DEV PROJE

Proje, bazı siyasetçiler, tarihçiler ve kültürel miras savunucuları tarafından eleştirildi. Eleştiriler, eski yapının federal inceleme ve kamuoyu görüşü alınmadan yıkılması ile yeni projenin estetik ve tarihsel etkileri üzerinde yoğunlaştı.

Başkent planlama komitesinin, projeye onay sürecinin bir parçası olarak Perşembe günü değişiklikleri oylaması bekleniyor.

Yaklaşık 250 milyon dolar maliyetle hayata geçirilmesi planlanan balo salonunun, bin kişiye kadar kapasiteye sahip olması öngörülüyor. Trump, salonun özellikle yabancı devlet başkanları onuruna verilen resmi yemekler ve büyük organizasyonlar için kullanılacağını belirtti.

BEYAZ SARAY’IN BİLİNMEYENLERİ

Beyaz Saray, yalnızca ABD başkanının resmi ikametgâhı değil, aynı zamanda kriz anlarında devreye giren karmaşık ve yüksek güvenlikli bir yapı olarak dikkat çekiyor. Kamuoyuna açık bölümlerinin aksine, yapının altında ve çevresinde yıllar içinde oluşturulmuş gizli altyapılar bulunuyor.

Bunların en bilinenlerinden biri, 11 Eylül saldırıları sırasında Başkan George W. Bush yönetiminin aktif olarak kullandığı Başkanlık Acil Operasyon Merkezi (PEOC). Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nın altında yer alan bu sığınak, nükleer saldırı dahil olmak üzere en kötü senaryolara karşı tasarlandı.

Ayrıca Beyaz Saray’ın altında, farklı seviyelerde yer altı tünelleri ve güvenlik geçişleri bulunduğu uzun süredir konuşuluyor. Bu geçitlerin bir kısmının, başkanın acil tahliyesi için kullanıldığı ve çevredeki güvenli noktalara bağlantı sağladığı biliniyor.

Soğuk Savaş döneminde ise Beyaz Saray ve çevresi, olası nükleer saldırılara karşı geniş çaplı bir yer altı savunma ağı ile desteklendi. Bu sistemin bazı unsurlarının bugün hâlâ aktif olduğu değerlendiriliyor.

Bununla birlikte, Beyaz Saray’ın güvenlik mimarisi yalnızca fiziksel yapılarla sınırlı değil. Yapı, gelişmiş elektronik savunma sistemleri, hava sahası kontrolü ve siber güvenlik katmanlarıyla korunuyor. Özellikle son yıllarda drone tehditlerine karşı yeni teknolojilerin devreye alındığı biliniyor.

Tüm bu unsurlar, Beyaz Saray’ı yalnızca sembolik bir güç merkezi değil, aynı zamanda kriz anlarında yönetimin devamlılığını sağlayacak şekilde tasarlanmış bir “komuta merkezi” haline getiriyor.