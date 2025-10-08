Trump duyurdu! Mısır’daki Gazze ateşkes müzakerelerinde kritik ilerleme

ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Mısır'da gerçekleşen Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Mısır’ın Şerm eş-Şeyh kentinde sürdürülen Gazze'de ateşkes müzakerelerinde üçüncü güne girildi. ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Amerikan televizyon kanalı Fox News’e konuşan Rubio, görüşmelerde umut verici ilerlemeler kaydedildiğini belirterek "Mısır’da işler o kadar hızlı ilerledi ki yakında oraya gitmemiz gerekebilir. Muhtemelen Başkan Trump da gidebilir. Bugün iyi ilerleme kaydedildi. Olaylar iyi yönde ilerliyor ama hâlâ yapılması gereken işler var." dedi.

TRUMP ANLAŞMA İÇİN GÜN VERDİ

ABD Başkanı Donald Trump, Hamas ile müzakerelerin iyi gittiğini belirterek, "Gazze için anlaşma çok yakın. Pazar günü Orta Doğu'ya gidebilirim" dedi.