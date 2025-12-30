Trump F-35 sorusunu yanıtladı: Türkiye’ye satışı olacak mı?

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’da bir araya geldi. Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye’ye F-35 savaş uçağı satılıp satılmayacağına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin Türkiye’ye F-35 satışıyla ilgili sorusu üzerine Trump, “Bu konuyu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynı soru İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yöneltildiğinde ise Trump araya girerek, “Söz veriyorum, bunları asla İsrail’e karşı kullanmayacaklar” dedi.

Florida’daki görüşmede Trump ve Netanyahu’nun bölgesel güvenlik, savunma işbirliği ve Orta Doğu’daki gelişmeleri de ele aldığı belirtildi.