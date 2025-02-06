Trump, Gazze planını ortaya koydu: İşgal niteliğinde

Yayınlanma: 06.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.02.2025 - 04:00

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, söylemlerin Ortadoğu’yu ve Türkiye’yi nasıl etkileyeceğine yönelik görüşlerini aktardı.

‘IRAK’TAN FARKSIZ’

Açıklamaları “doğrudan işgal” olarak niteleyen Özatıcı, Trump’ın “Daha güzel bir yere insanları kalıcı yerleştirebiliriz. Gazze, ölmelerinin garantisi olacaktır” sözlerini yorumladı. Özatıcı, “ABD’nin Irak işgalinden farkı yok. İnsanları önce İsrail şiddet yoluyla söküp attı, şimdi Amerika sökülen demografik yapıyı Mısır ve Ürdün’e yerleştirmek istiyor. Sonrasında da dünya vatandaşlığı adı altında orada yaşayacaklarını iddia ediyor. Bundan kastı İsrail. Bölgenin tamamen dönüştürülmesi için bir girişim” ifadelerini kullandı.

Söylemlerin Türkiye’ye etkisinin büyük olacağını belirten Özatıcı, “HTŞ, ABD ve İsrail’in desteklediği bir yapı. İsrail büyüdükçe, Büyük İsrail ortaya çıkıyor. Büyük İsrail, Golan Tepeleri’ni aşıyor. Suriye’nin güneyinde Amerikan üsleriyle birleşiyor. Oradan doğuya, YPG’nin olduğu bölgeye uzanıyor. İsrail’in büyümesi, Suriye’nin Güney Koridoru’ndan YPG’yle birleşmesi ihtimalini artırıyor. Dolayısıyla Türkiye’nin karşısındaki en büyük tehdit YPG ve İsrail’in güneyden birleştiği, YPG’nin denize açılabildiği bir projedir” diye konuştu.

AKP iktidarının Gazze’den gelen insanları almak isteyeceğini belirten Özatıcı, “Biz insanların Türkiye’ye gelmesine göz yumarak o bölgenin demografik olarak değişmesine vesile oluyoruz. Dün Suriye’nin kuzeyinde yaşayan Sünniler, Şiiler, Araplar Türkiye’ye geldi, bölge boşaldı ve o bölgede bir PKK devleti inşa edildi. Şimdi ise Gazze’nin aynı şekilde boşaltılması söz konusu” dedi.