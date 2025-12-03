Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ve canlı yayında yaklaşık 2 saat süren kabine toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, ABD ordusunun Venezuela üzerinde artırdığı baskıyı ve Karayipler bölgesinde "uyuşturucu taşıdığı iddia edilen" botlara yönelik saldırıları değerlendirdi.

Venezuela ve Kolombiya gibi ülkelerden Amerikan topraklarına ulaştığını iddia ettiği uyuşturucu ile her anlamda mücadele etmeye kararlı olduklarını anlatan Trump, bunun için gereken her şeyi yapacaklarını ve Pentagon'u bu konuda tam yetkiyle yetkilendirdiğini belirtti.

Trump, "(Venezuela açıklarındaki) O gemilerin ortadan kaldırılmasını istiyorum ve gerekirse denizde olduğu gibi (Venezuela) topraklarına da saldırı yapacağız. Artık denizden gelen çok az şey var, sanırım yüzde 90'ından fazlasını yok ettik" diye konuştu.

ABD Başkanı, "Karadan da bu saldırıları başlatacağız, biliyorsunuz, karada saldırı çok daha kolay. Onların kullandıkları rotaları biliyoruz, onlar hakkında her şeyi biliyoruz, nerede yaşadıklarını biliyoruz ve çok yakında buna da başlayacağız. Bunu (uyuşturucuları) üreten ve ülkemize satan herkes bu saldırıya maruz kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Venezuela ve Kolombiya'nın adını birkaç kez daha anan Trump, bu ülkelerin ABD'ye gelen uyuşturucunun çoğundan sorumlu olduğunu savundu.