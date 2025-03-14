Trump isteğini açıklamıştı: Putin'den 'şartlı' yanıt

Yayınlanma: 14.03.2025 - 20:22

Güncelleme: 14.03.2025 - 20:46

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Putin ile yapılan görüşmelere ilişkin paylaşım yaptı.

Putin ile dün "çok verimli" bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Trump, "Bu korkunç ve kanlı savaşın sona erme ihtimali çok yüksek" diye yazdı.

"UKRAYNA ASKERLERİNİN HAYATINI BAĞIŞLAMASINI İSTEDİM"

Trump, şu anda binlerce Ukrayna askerinin Rus ordusu tarafından tamamen çevrelendiğini, çok kırılgan ve kötü durumda olduklarını yazarak, "Putin'den Ukrayna askerlerinin hayatını bağışlamasını istedim. Yoksa 2. Dünya Savaşı'ndan beri görülmemiş düzeyde korkunç bir katliam olur. Tanrı hepsini korusun" ifadesini paylaştı.

Rusya lideri Putin, gece saatlerinde Moskova'da Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya gelmişti.

PUTİN: TESLİM OLMALARI DURUMUNDA...

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Trump'ın Kursk'taki Ukrayna askerlerinin hayatının bağışlanmasına yönelik bugünkü çağrısını değerlendiren Putin, "Ukraynalı savaşçıların işgal bölgesindeki sivil nüfusa karşı çok sayıda suç işlediğine dikkat çekiyoruz" diye konuştu.

Rusya'nın söz konusu suçları terör kapsamında değerlendirdiğine işaret eden Putin, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda, Trump'ın bu askerlerle ilgili insani düşünceler çağrısını anlayışla karşılıyoruz. Silahlarını bırakıp teslim olmaları durumunda hayatları garanti altına alınacaktır. Uluslararası hukuk normlarına ve Rus yasalarına uygun olarak onurlu muamele görecekler."

Putin, Ukrayna yönetimine de çağrıda bulunarak "ABD Başkanı'nın çağrısının etkin bir şekilde uygulanması için Ukrayna yönetiminin, askeri birliklerine silahlarını bırakmalarını ve savaş esiri olarak teslim olmalarını emretmesi gerekiyor" ifadesini kullandı.