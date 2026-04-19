Trump 'ikinci turu' duyurmuştu: İran müzakere masasını reddetti iddiası

ABD ile İran arasındaki müzakereler çıkmaza girdi. İran basını, İran hükümetinin ABD ile Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması beklenen müzakerelerin ikinci turuna katılmayı reddettiğini öne sürdü.

İran basını, İran hükümetinin söz konusu kararı ABD’nin aşırı talepleri, gerçekçi olmayan beklentileri, sürekli değişen tutumu ve ateşkes ihlali olarak değerlendirdiği devam eden deniz ablukası nedeniyle aldığını belirtti.

İran basını, daha önce yayınladığı haberlerde İran hükümetinin Hürmüz Boğazı’ndaki ABD ablukası nedeniyle Pakistan’a bir müzakere heyeti gönderme konusunda herhangi bir karar almadığını öne sürmüş, "İran heyeti, Trump’ın İran’a karşı uyguladığı deniz ablukası yürürlükte olduğu sürece müzakere yapılmayacağını vurguladı" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD heyetinin müzakereler için yarın akşam Pakistan'ın başkenti İslamabad'da olacağını duyurmuş ve şunları söylemişti:

“Umarım bu anlaşmayı kabul ederler, çünkü etmezlerse ABD, İran'daki her bir elektrik santralini ve her bir köprüyü vuracak. Artık iyi adam olmak yok! Hızla ve kolayca yıkılacaklar. Eğer anlaşmayı kabul etmezlerse, diğer başkanlar tarafından son 47 yıldır İran'a yapılması gereken şeyi yapmak benim için bir onur olacak. İran ölüm makinesinin sona erme vakti geldi!”