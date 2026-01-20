Trump’ın adının geçtiği Epstein doğum günü notu dev afişe dönüştü

ABD Başkanı Donald Trump’ın adının yer aldığı ve yıllar önce Jeffrey Epstein’a hediye edilen mektuplar arasında bulunduğu belirtilen bir doğum günü mesajının dev bir reprodüksiyonu, Washington DC’deki National Mall alanına yerleştirildi.

Çalışma, kendisini “The Secret Handshake” olarak tanımlayan grubun en yeni enstalasyonu olarak duyuruldu.

Yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki yerleştirmenin bir tarafında, 2000’li yılların başında Epstein’a hediye edildiği ifade edilen mektup koleksiyonunda yer alan ve Trump’ın adını taşıyan notun kopyası bulunuyor.

Notta çıplak bir kadın çizimi, “Donald” imzası ve şu cümle yer alıyor:

“Doğum günün kutlu olsun ve her gün başka bir harika sır olsun.”

Kartın diğer tarafında ise “Müthiş bir adama doğum günü kutlu olsun!” ifadesi yazıyor. Epstein’ın doğum gününün 20 Ocak olduğu hatırlatılırken, yakındaki bir plakette ziyaretçilerden Trump yönetimine mesaj yazmaları isteniyor.

Grubun açıklamasına göre enstalasyon Pazar gecesi alana yerleştirildi ve 23 Ocak Cuma gününe kadar sergilenmesine izin verildi.

WSJ YAZMIŞTI, TRUMP REDDETMİŞTİ

The Wall Street Journal, söz konusu notu geçen yıl Temmuz ayında gündeme taşımıştı. Trump ise mektubu imzaladığını ve Epstein’la yakın ilişkisi olduğunu reddetmişti.

Trump, habere ilişkin gazeteye dava açarken, notun başka biri tarafından yazılmış olabileceğini ve kendi adının imzalanmış olabileceğini öne sürmüştü.

Trump’ın, Epstein ile bağlantılı olarak herhangi bir hukuki suçlamayla karşı karşıya olmadığı belirtildi. Epstein, 2019 yılında cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Metinde, “doğum günü kitabı” olarak anılan içeriğin, ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi tarafından Eylül ayında yayımlanan geniş bir belge arşivinin parçası olduğu aktarıldı.

Belge setinde Epstein’ın 50 yaş öncesi hayatına dair çok sayıda materyal bulunduğu; doğumundan izci belgelerine, evlerindeki sanat eserlerinden aile fotoğraflarına kadar geniş bir içerik yer aldığı ifade edildi.

Söz konusu “doğum günü kitabının” Epstein’ın yakın çevresinden Ghislaine Maxwell tarafından derlendiği ve özel anlara dair notlar ile fotoğraflar içerdiği belirtildi.

EPSTEİN DOSYALARI BASKISI SÜRERKEN GELDİ

Heykelin National Mall’a yerleştirilmesi, yönetimin Epstein dosyalarının tamamını açıklaması yönündeki baskının arttığı bir döneme denk geldi.

ABD Adalet Bakanlığı bu ayın başında, dosyaların yalnızca 12 bin 285 belgesinin yayımlandığını, bunun toplamın %1’inden az olduğunu duyurdu. Açıklamaya göre 2 milyondan fazla belge hâlâ inceleme aşamasında.

Geçen yıl yasalaşan düzenleme, Epstein’la ilgili tüm dosyaların 19 Aralık 2025’e kadar açıklanmasını öngörüyordu.

The Secret Handshake grubu daha önce de National Mall’a Trump ve Epstein’ı birlikte tasvir eden “Best Friends Forever” adlı bir heykel yerleştirmişti.

Grubun önceki çalışmalarından biri de 2017’deki aşırı sağcı yürüyüş sonrası Trump’ın açıklamalarına gönderme yapan, tiki meşalesi biçimindeki bronz “The Donald J. Trump Enduring Flame” heykeliydi. Bir diğer çalışma olan “Dictator Approved” ise Özgürlük Heykeli’nin tacını ezen altın bir el figürünü içeriyordu.