Trump'ın 'Barış Anlaşması' mutabakatı: Kapalı kapılar ardında diplomasi trafiği

ABD’li bir yetkili, CBS News’e yaptığı açıklamada Ukrayna hükümetinin, Trump yönetiminin arabuluculuğunda hazırlanan bir barış anlaşması taslağını kabul ettiğini söyledi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Danışmanı Rustem Umerov da “temel şartlarda ortak anlayışa varıldığını” doğrulayarak, bazı teknik detayların hâlâ görüşüldüğünü bildirdi.

Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin Kasım ayı bitmeden Washington’a giderek anlaşmayı tamamlamayı hedeflediğini belirtti.

Barış görüşmelerinin kritik ayağı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de yürütülüyor.

ABD Kara Kuvvetleri Bakanı Dan Driscoll, Rus yetkililerle gün boyu süren müzakereler gerçekleştirdi. Amerikan ve diplomatik kaynaklar, Driscoll’un gün boyunca Rus temsilcilerle farklı oturumlarda görüştüğünü doğruladı.

Bir ABD’li askerî yetkili, sürecin hızlı ilerlediğini söyleyerek, “Çok iyimseriz. Ruslardan yakında yanıt bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Hem ABD hem Ukrayna delegasyonlarının Abu Dabi’de bulunduğu teyit edildi.

RUSYA: ABD'NİN ÖNERİLERİNİ BEKLİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gün içindeki basın toplantısında ABD’nin “Ukrayna krizini çözme inisiyatifi almasını” takdir ettiklerini söyledi.

Ancak Lavrov, “Resmî anlaşmalar yapılmadan bilgi sızdırmayız. ABD’nin Ukrayna ve Avrupa ile yaptığı görüşmelerin sonuçlarını bize iletmesini bekliyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu Cenevre’de ABD, Ukrayna, Avrupa ülkeleri ve Trump yönetiminin temsilcileri arasında kapsamlı görüşmeler yapıldı.

Katılımcılar arasında:

Dan Driscoll

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio

Başkan Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff

Jared Kushner

Ukraynalı ve Avrupalı diplomatlar

yer aldı.

Görüşmeler sonrası taslak planın güncellenmiş bir versiyonu üzerinde çalışıldığı belirtildi.

TASLAK PLANININ TARTIŞMALI MADDELERİ

CBS News’in edindiği taslak belgelerde, Ukrayna’nın daha önce reddettiği bazı kritik maddeler yer alıyor.

Bunlar arasında:

Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin tamamından vazgeçmesi (sadece Rus işgali altındaki bölgeler değil, kontrol ettiği kısımlar da dahil),

Ukrayna’nın NATO üyeliği hedefinden resmi olarak vazgeçmesi,

ABD’nin Ukrayna’ya NATO’nun 5. Maddesi benzeri güvenlik garantileri vermesi

gibi şartlar bulunuyor.

Ukrayna’nın Washington Büyükelçisi Olga Stefanishyna, güvenlik garantisi belgesinin ABD’nin “NATO benzeri bir koruma niyetini” ifade ettiğini söyledi.

Hafta sonunda bir grup NATO üyesi ve ABD müttefiki ortak açıklama yaparak planı, “Üzerinde ek çalışma gerektiren bir temel” olarak tanımladı.

Beyaz Saray da, Cenevre görüşmelerinin ardından “güncellenmiş ve geliştirilmiş bir barış çerçevesinin” oluşturulduğunu doğruladı.

TRUMP YÖNETİMİNDEN BASKI

Başkan Donald Trump’ın, Zelenski’ye Şükran Günü’ne kadar bir anlaşmaya varılması için baskı yaptığı öne sürülüyor.

Dışişleri Bakanı Rubio bu takvimin “esnek” olduğunu söyleyerek sürecin biraz daha uzayabileceğine işaret etti.

ABD’li bir yetkiliye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk bölgesini “ya müzakereyle ya da savaş alanında” alacağına inanıyor.

Yetkili ayrıca, doğu cephesindeki çatışma dinamiklerinin, özellikle Ukrayna için stratejik öneme sahip Pokrovsk’taki Rus ilerleyişinin, Kiev’in savunma imkânlarını zorladığını belirtti.

Pokrovsk, Rus medyasında Donbas’ın “kapısı” olarak tanımlanıyor.