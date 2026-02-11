Trump’ın 'Barış Konseyi'ne Avrupa’dan ret: İtalya ve Polonya katılmayacak

Polonya ve İtalya, ABD Başkanı Donald Trump’ın girişimiyle oluşturulan “Barış Konseyi”ne katılmayacaklarını açıkladı. Varşova ve Roma’nın kararı, Washington’un bazı müttefiklerinin projeye mesafeli yaklaştığını gösterdi.

Başlangıçta Gazze’de ateşkesi pekiştirmek amacıyla planlanan konseyin, daha sonra uluslararası çatışmaların çözümünde daha geniş bir rol üstlenmesi öngörülmüştü.

Ancak bazı ülkeler, yapının Birleşmiş Milletler’e alternatif ya da rakip bir mekanizma haline gelebileceği endişesini dile getiriyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hükümet toplantısında yaptığı açıklamada, “Konseyin yapısına ilişkin ulusal düzeyde bazı şüphelerimiz var. Bu koşullar altında Polonya çalışmalara katılmayacak, ancak süreci analiz etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Tusk, ABD ile ilişkilerin öncelik olmaya devam edeceğini vurgulayarak, koşulların değişmesi halinde katılımın yeniden değerlendirilebileceğini belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sky TG24’e yaptığı açıklamada, ülkesinin konseyde yer almasının anayasal engeller nedeniyle mümkün olmadığını söyledi.

Tajani, İtalya Anayasası’na göre ülkenin uluslararası örgütlere ancak diğer üyelerle eşit koşullarda katılabileceğini belirterek, mevcut yapının ABD başkanına geniş yürütme yetkileri tanıdığına dikkat çekti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin, konseyin şartlarının değiştirilmesi yönünde Trump’tan talepte bulunduğu da ifade edildi.

Konseye Rusya ve Belarus’un davet edilmesi de Batılı ülkelerde çekince yaratan unsurlar arasında gösteriliyor. Bu durum, bazı Avrupa başkentlerinin projeye mesafeli yaklaşmasına neden oldu.