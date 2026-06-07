Trump'ın damadı Arnavutluk'ta kriz yarattı... Eylemler Yunanistan ve İtalya'ya sıçradı!

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti. 'Arnavutluk satılık değildir' yazılı pankart ve dövizler taşıyan göstericiler, önce Ulus Şehitleri Bulvarı’na, ardından Başbakanlık binasına yürüdü.

Katılımcılar, protesto gösterisinde, koruma altındaki bölgelerde yürütülen inşaat faaliyetlerine karşı olduklarını belirterek, "Arnavutluk bizimdir" sloganları attı.

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, gösterilerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugünkü gösterilere "2 bin kişinin katıldığını ve bunun gösterilere şimdiye kadarki en düşük katılım oranı olduğunu, en yüksek katılımın ise 8 bin olduğunu" iddia etti.

Öğle saatlerinde İtalya'nın Milano kentinde de Arnavutluk'taki turizm tesisi yapılması planlanan alanları korumak amacıyla protesto gösterisi gerçekleştirilmişti.

🚨 The situation is completely getting out of control.



Albania is erupting for the second consecutive day in angry mass protests against the Kushner land seizure deal worth $4 billion. 🇦🇱



The Albanian people refuse to become a new Palestine. 💥" pic.twitter.com/lSoD7Qskf2 — Middle Eastern Affairs (@OpsHQs) June 4, 2026

BAŞBAKAN İDDİALARI REDDETTİ

Arnavutluk basınında yer alan haberlerde Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti. Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

Ayrıca 30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade edilirken, göstericiler, protestoların devam edeceğini vurguluyor.

YUNANİSTAN'DA DA PROTESTO EDİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaşayan Arnavutlar, söz konusu proje kapsamında sahilin satılmasını protesto etti.

Sintagma Meydanı'nda bir araya gelen, pembe kartondan yapılmış flamingo figürleri taşıyan protestocular, Zvernec'te gerçekleştirilecek projenin çevre felaketi olacağını savundu.

Vjosa-Narta Koruma Alanı, aralarında flamingo ve tepeli pelikanların da bulunduğu 248 kuş, 100 balık ve 770 bitki türü olmak üzere 2 bin 300'den fazla çeşidi barındıran, Adriyatik'teki en önemli kıyı habitatlarından bazılarına ev sahipliği yapıyor.

ŞİRKET ÇEKİLİYOR MU?

Greekcitytimes isimli haber sitesine göre, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesindeki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasına Arnavutluk halkından gelen tepkilerin ardından, turizm firmasının, Arnavutluk yerine Balkanlar'da yeni rotalar aradığı iddia edildi.

Yunanistan'ın da Mikonos Adası gibi bu tür yüksek profilli yatırımları çekmek için yatırım olanakları sunduğuna dikkati çekilen haberde, Arnavutluk'ta bu projeye karşı protestoların çevresel nedenlerle ortaya çıktığına işaret edildi.

Arnavutluk'ta projenin çevre felaketi olacağı gerekçesiyle bir hafta boyunca projeye karşı eylemler yapıldı.