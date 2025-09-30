Trump'ın Gazze planıyla ilgili 5 cevapsız soru: İşgal sürerken barış mümkün mü?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı 20 maddelik Gazze ateşkes planı “tarihi” olarak sunuldu.

Ancak planın ayrıntıları, Filistin’in geleceğini ve bölgesel dengeleri belirleyecek kritik belirsizliklerle dolu.

GAZZE'Yİ KİM YÖNETECEK?

Plana göre, Gazze’de geçici olarak “teknokratlardan oluşan apolitik bir Filistin komitesi” yönetim görevini üstlenecek.

Ancak komitenin nasıl kurulacağı, üyelerinin kim tarafından seçileceği belirsiz.

Trump ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’in başkanlık edeceği bir “barış kurulu”nun bu komiteyi denetleyeceği ifade ediliyor.

Fakat kurul ile komite arasındaki ilişki, karar alma mekanizmasının işleyişi netleşmiş değil.

FİLİSTİN YÖNETİMİ DIŞARIDA MI KALACAK?

Plan, Filistin Yönetimi’nin reformlarını tamamladıktan sonra Gazze’yi devralabileceğini öngörüyor.

Ancak reformların ne zaman tamamlanacağı, kimin buna onay vereceği açıklanmıyor.

Üstelik İsrail Başbakanı Netanyahu, “Gazze ne Hamas ne de Filistin Yönetimi tarafından yönetilecek” diyerek Filistin Yönetimi’nin dönüşüne kapıyı kapattı.

ULUSLARARASI GÜÇ NASIL KURULACAK?

Gazze’nin güvenliği için “geçici uluslararası istikrar gücü” öneriliyor. Ancak bu gücün hangi ülkelerden oluşacağı, nasıl bir yetkiyle hareket edeceği belirtilmiyor.

Barış gücü askerlerinin bir ordu, polis ya da gözlemci olarak mı görev yapacağı; Hamas’a karşı mı yoksa İsrail’e karşı mı konumlanacağı soruları yanıtsız bırakılıyor.

İSRAİL NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Plana göre İsrail, “silahsızlandırma süreçlerine bağlı olarak” Gazze’den çekilecek.

Ancak çekilmenin hangi takvime göre yapılacağı, hangi ölçütlerin tamamlanması gerektiği belirsiz.

İsrail’in “güvenlik hattını” Gazze’de bir süre daha tutacağı ve “yeniden doğabilecek tehditlere karşı” varlığını sürdüreceği ifade ediliyor.

Bunun ne zaman sona ereceği ise tamamen açık uçlu bırakılmış durumda.

FİLİSTİN DEVLETİ GÜNDEMDE Mİ?

Plan, Filistin devletine doğrudan atıf yapmıyor. Bunun yerine “Filistin halkının özlemi” olarak tanımlıyor.

Filistin Yönetimi’nin reformları ve Gazze’nin yeniden inşası ilerlerse, “belki” bir devlet yolunun açılabileceği söyleniyor.

Trump ise BM Genel Kurulu konuşmasında, Filistin’i devlet olarak tanıyan ülkeleri “hata yapmakla” suçladı.

Planın ana unsurları, Gazze’nin geleceği, Filistin Yönetimi’nin rolü, uluslararası barış gücünün yetkileri ve İsrail’in çekilme koşulları konusunda muğlak ifadelerle dolu.

Bu nedenle, Trump’ın “tarihi” olarak sunduğu planın uygulamada ciddi krizler yaratabileceği öngörülüyor.