Trump’ın İran’daki Harg Adası hakkında 40 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

Trump, bu adaya ilişkin değerlendirmelerini ilk kez 1988 yılında, İngiliz gazeteci Polly Toynbee’nin The Guardian gazetesinde yayımlanan röportajında dile getirmişti.

Söz konusu röportaj, Trump’ın o dönemde yayımlanan “The Art of the Deal” (Anlaşma Sanatı) adlı kitabının tanıtımı sırasında yapılmıştı.

"İRAN'A KARŞI SERT OLURUM"

Trump, röportajda ABD askerlerine veya gemilerine yönelik herhangi bir saldırının çok sert bir karşılıkla yanıtlanması gerektiğini savunmuş ve İran’a baskı kurmanın en etkili yolunun ülkenin ana petrol ihracat merkezini hedef almak olduğunu söylemişti.

Trump o dönemde şu ifadeleri kullanmıştı:

İran’a karşı sert olurum. Bize psikolojik baskı uyguluyorlar ve bizi aptal gibi gösteriyorlar. Adamlarımıza veya gemilerimize tek bir kurşun sıkılırsa, Harg Adası’na büyük bir operasyon düzenlerim. İçeri girer ve adayı ele geçiririm.

"İRAN İÇİN STRATEJİK BİR NOKTA"

Trump röportajında Harg Adası’nın İran için stratejik bir nokta olduğunu da vurgulamıştı. İran petrol ihracatının büyük bölümünün bu ada üzerinden gerçekleştiğini belirten Trump, buranın hedef alınmasının geniş çaplı bir askeri çatışmadan daha hızlı şekilde İran ekonomisini felce uğratabileceğini savunmuştu.

Trump ayrıca bir kriz durumunda kararlı ve güçlü bir askeri hamlenin İran’ı geri adım atmaya zorlayacağını, aksi halde uzun bir çatışma sürecinin ortaya çıkabileceğini ifade etmişti. O dönemde İran’ın Irak ile savaş halinde olduğunu hatırlatan Trump, bunun da Tahran’ın askeri kapasitesinin sınırlı olduğunu gösterdiğini öne sürmüştü.

ABD SALDIRISI SONRASI YENİDEN GÜNDEMDE

Aradan geçen yılların ardından Trump’ın bu sözleri, ABD’nin İran’ın Harg Adası’ndaki askeri hedeflere hava saldırıları düzenlediğini açıklamasının ardından yeniden gündeme geldi. Trump, söz konusu saldırıların yalnızca askeri hedefleri kapsadığını vurgulamıştı.

Basra Körfezi’nde bulunan Harg Adası, İran için son derece stratejik bir enerji merkezi olarak kabul ediliyor. Tahran yönetimi, uluslararası yaptırımlara rağmen petrol ihracatının büyük bölümünü bu ada üzerinden gerçekleştiriyor.

Analistler, Trump’ın 1988’de yaptığı açıklamaların yeniden gündeme gelmesinin, onun İran’a yönelik stratejik yaklaşımında uzun süredir devam eden bir sürekliliğe işaret ettiğini belirtiyor. Buna göre Trump, İran’a baskı kurmanın en etkili yollarından birinin ülkenin petrol altyapısını hedef almak olduğunu savunmaya devam ediyor.