Trump’ın İran stratejisi ortaya çıktı: 'Hızlı ve kesin' sonuç istiyor

ABD ile İran arasında gerilim yükselirken, Washington’dan dikkat çeken bir iddia geldi.

ABD’nin yayın kuruluşlarından NBC News, Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik ekibine, İran’da olası bir müdahalenin “rejime hızlı ve belirleyici bir darbe” vuracak şekilde planlanması gerektiğini söylediğini aktardı.

NBC’nin bir ABD’li yetkili, görüşmelere aşina iki kişi ve Beyaz Saray’a yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Trump, İran’a yönelik olası bir ABD eyleminin uzun ve yıpratıcı bir çatışmaya dönüşmesini istemiyor.

Haberde, Trump’ın hedefinin “kısa sürede sonuç alacak” bir hamle olduğu vurgulandı.

Görüşmelere aşina kaynaklardan biri NBC’ye, Trump’ın yaklaşımını şu sözlerle özetledi:

“Eğer bir şey yaparsa, bunun kesin olmasını istiyor.”

MÜDAHALE İHTİMALİ MASADA

NBC’nin haberinde, Trump’ın İran’daki protestolara daha önce verdiği destek mesajları da hatırlatıldı.

Buna göre Trump’ın, ülkedeki göstericilere verdiği “müdahale” vaadini yerine getirmeye hazır ve istekli olduğu öne sürüldü.

Haberde, Trump yönetiminin İran’a ilişkin seçenekleri değerlendirmeyi sürdürdüğü, olası adımların kapsamı ve yöntemi konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadığı belirtildi.