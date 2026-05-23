Trump’ın kızı Ivanka Trump’a suikast planladığı öne sürülen zanlı Türkiye’de yakalandı

32 yaşındaki Muhammed Bakır Said Davut el Saadi, Ivanka Trump’a suikast planladığı gerekçesiyle Türkiye’de gözaltına alındı. ABD Adalet Bakanlığı, El Saadi’nin Kasım Süleymani’nin öldürülmesine karşılık olarak Trump’ın büyük kızını hedef aldığı bilgisini paylaştı.

New York Post gazetesinin haberine göre, soruşturma kapsamında, zanlının ABD’ye gitmeye hazırlandığı sırada 15 Mayıs’ta Türkiye’de yakalandığı belirtildi. El Saadi’nin, Florida’da yer alan Indian Creek Adası’ndaki Ivanka Trump’ın evinin krokisine sahip olduğu ortaya çıktı.

Ivanka Trump ve ailesinin yaşadığı malikanenin haritasını sosyal medya platformu X hesabından yayımlayan şüphelinin, burada Jared Kushner ve üç çocuklarıyla yaşadığı adrese yönelik tehditlerde bulunduğu ifade edildi. Zanlının paylaşımlarında, “Amerikalılara bu fotoğrafa bakmalarını ve ne saraylarının ne de Gizli Servis’in onları koruyamayacağını bilmelerini söylüyorum. Biz şu anda sadece gözetleme ve analiz aşamasındayız. Size daha önce de söylemiştim, bizim intikamımız sadece bir zaman meselesidir” ifadelerine yer verdiği bildirildi.

18 SALDIRIYLA BAĞLANTILI ÇIKTI

ABD makamları, El Saadi’nin Avrupa ve Kuzey Amerika’da toplam 18 saldırı veya saldırı girişimiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü. Şüphelinin Toronto’daki ABD Konsolosluğu’na silahlı saldırı, Amsterdam’daki bir bankaya bombalı saldırı ve Yahudi hedeflere yönelik çeşitli eylemlerle ilişkilendirildiği belirtildi.

Washington’daki New Lines Enstitüsü’nden Elizabeth Tsurkov, zanlının İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantısını, “El Saadi, babasını kaybettikten sonra Kasım Süleymani’yi bir baba figürü olarak benimsedi” sözleriyle savundu.

Gözaltına alınan şüpheli, New York Brooklyn Gözaltı Merkezi’nde tek kişilik hücrede tutulmaya başlandı.

Beyaz Saray’dan ise konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.