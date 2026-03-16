Trump’ın NATO çağrısına Avrupa’dan ret: 'Bu bizim meselesimiz değil!'

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nda NATO destekli askeri koridor oluşturma çağrısı, Avrupa’daki NATO üyeleri tarafından geri çevrildi.

Washington’un İran’ın kontrolündeki boğazdan petrol tankerlerinin güvenli geçişini sağlamak için NATO ülkelerinin savaş gemileri göndermesi gerektiği yönündeki çağrısına Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve Yunanistan olumsuz yanıt verdi.

Avrupalı hükümetler, Hürmüz krizi ile NATO’nun kolektif savunma mekanizması arasında doğrudan bir bağlantı bulunmadığını belirtti.

ALMANYA: NATO'NUN KONUSU DEĞİL

Alman hükümeti, İran ile yaşanan savaşın NATO’nun savunma çerçevesine girmediğini açıkça ifade etti.

Berlin hükümet sözcüsü yaptığı açıklamada, Almanya’nın ne İran’a karşı yürütülen savaşa katılacağını ne de Hürmüz Boğazı’nı askeri yöntemlerle açık tutmayı amaçlayan operasyonlarda yer alacağını söyledi.

Sözcü şu ifadeleri kullandı:

Bu savaş devam ettiği sürece askeri yollarla Hürmüz Boğazı’nı açık tutma girişimlerine dahil olmayacağız.

LONDRA: HÜRMÜZ, NATO GÜNDEMİ DEĞİL

Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer da ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının ve Hürmüz Boğazı krizinin NATO kapsamında ele alınabilecek bir konu olmadığını belirtti.

Starmer’ın açıklaması, Londra’nın Washington’un çağrısına mesafeli yaklaşacağını ortaya koydu.

İtalya ve Yunanistan’dan benzer mesaj

İtalya Dışişleri Bakanlığı da Hürmüz Boğazı için planlanan bir NATO donanma operasyonunun gündemde olmadığını açıkladı.

Bir diğer NATO üyesi Yunanistan ise bölgede herhangi bir askeri harekâta katılmayacağını duyurdu.

NATO İÇİNDE TARTIŞMA YARATTI

Trump yönetimi, dünya enerji ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda uluslararası bir askeri koridor oluşturulmasını öneriyor.

Ancak Avrupa’daki NATO üyelerinin açıklamaları, ABD’nin İran’a yönelik askeri hamlesinin ittifak içinde tam destek görmediğini ortaya koydu.

Analistlere göre bu durum, Hürmüz krizinin NATO içinde yeni bir siyasi ayrışmaya yol açabileceğine işaret ediyor.

TRUMP'IN SÖZLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Financial Times’a verdiği röportajda, İran savaşının ardından kapanan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için uluslararası destek çağrısını yinelemişti.

Trump, özellikle Avrupa ülkeleri ve Çin’in Körfez petrolüne büyük ölçüde bağımlı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Boğazdan faydalanan ülkelerin orada kötü bir şey olmamasını sağlamaya yardım etmesi tamamen uygun bir beklentidir.

ABD Başkanı, NATO müttefiklerine doğrudan uyarıda bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı’nı açma çabalarına destek verilmemesi halinde ittifakın geleceğinin zarar görebileceğini söyledi.

Eğer yanıt gelmezse ya da olumsuz bir yanıt gelirse bunun NATO’nun geleceği için çok kötü olacağını düşünüyorum.

Trump’ın bu açıklamaları, dünya petrolünün yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı açmak için Çin, Fransa, Japonya, Güney Kore ve Birleşik Krallık’a yaptığı çağrıdan bir gün sonra geldi.

PETROL FİYATLARI ZİRVE YAPTI!

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın ardından Tahran yönetimi fiilen Hürmüz Boğazı’nı kapattı. Bu durum küresel ekonomide yeni bir enerji krizi endişesi yarattı.

ABD’nin boğazı açmaya yönelik girişimleri ise şu ana kadar büyük ölçüde sonuçsuz kaldı.

Uluslararası petrol fiyatları an itibariyle varil başına 100 doların biraz üzerinde işlem görüyor.

Bu, savaşın başladığı günden bu yana yaklaşık yüzde 45’lik artış anlamına geliyor.