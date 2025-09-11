Trump'ın yakın müttefikine suikast: Charlie Kirk kimdir?

ABD’de muhafazakâr aktivist ve Başkan Donald Trump’ın yakın müttefiki Charlie Kirk, Utah Valley Üniversitesi’nde konuşma yaptığı sırada uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Polis, olayın “siyasi bir suikast” olduğunu duyurdu.

Utah’ın Orem kentindeki kampüste binlerce öğrencinin katıldığı etkinlik sırasında açılan tek el ateş sonucu 31 yaşındaki Kirk boynundan vuruldu.

Cep telefonu görüntülerinde, Kirk’ün vurulduğu anda sandalyeden yere düştüğü ve çevredeki öğrencilerin panikle kaçtığı görüldü.

SNİPER SALDIRISI

Utah Kamu Güvenliği Departmanı Komiseri Beau Mason, saldırının uzak bir noktadan ateş eden tek bir keskin nişancı tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

Failin hâlâ yakalanamadığını belirten Mason, geniş çaplı bir insan avının başlatıldığını kaydetti.

Gözaltına alınan iki kişinin olayla bağlantılı olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldığı bildirildi.

TRUMP'TAN SERT MESAJ

Trump, Beyaz Saray’da çekilen bir video mesajını Truth Social hesabında paylaşarak, “Bu suçu işleyen ya da destekleyen her kişi ve örgüt tek tek bulunacak” dedi.

ABD Başkanı ayrıca pazar gününe kadar tüm federal binalarda bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

Trump, “Radikal sol yıllardır Charlie gibi Amerikalıları Nazilere ve katillere benzetti. Bu zehirli söylemler ülkede terörün zeminini hazırladı” ifadelerini kullandı.

Utah Valisi Spencer Cox, saldırıyı “karanlık bir gün” diye niteleyerek, “Bu açıkça bir siyasi suikasttır” dedi.

CHARLİE KİRK KİMDİR?

ABD’de muhafazakâr hareketin genç yüzlerinden biri olarak tanınan Charlie Kirk, 2012 yılında henüz 18 yaşındayken Turning Point USA (TPUSA) adlı öğrenci örgütünün kurucu ortağı oldu. Örgüt, liberal eğilimli üniversitelerde muhafazakâr idealleri yaymayı amaçlıyordu.

Kirk, üniversite kampüslerinde düzenlediği açık hava münazaralarında cinsiyet, iklim değişikliği, inanç ve aile değerleri gibi tartışmalı konuları gündeme taşıdı. Bu etkinlikleri sosyal medyada ve podcastlerinde de yayınladı. X’te 5,2 milyon, TikTok’ta 7,3 milyon takipçisi bulunuyordu.

Chicago’nun varlıklı Prospect Heights bölgesinde büyüyen Kirk’ün babası mimardı. West Point Askeri Akademisi’ne başvurmuş ancak kabul edilmemişti. Üniversite eğitimini yarıda bırakarak kendisini siyasi aktivizme adadı.

Turning Point USA, özellikle 2024 seçimlerinde Z kuşağı erkek seçmenlerin Trump’a yönelmesinde etkili oldu. Trump’ın oğlu Donald Trump Jr., Kirk için “hareketimizin gerçek rock yıldızlarından biri” ifadesini kullanmıştı.

Kirk’ün 2020’de yayımlanan The Maga Doctrine adlı kitabı çok satanlar arasına girdi. Trump’ın yemin törenlerine katıldı, Beyaz Saray’ın düzenli ziyaretçileri arasında yer aldı.

Evanjelik Hristiyan olan Kirk, Arizona Güzeli unvanına sahip eski bir modelle evliydi ve iki çocuk babasıydı. Destekçileri tarafından “muhafazakâr aktivizmin geleceği” olarak görülen Kirk, aynı zamanda ABD siyasetinde derin kutuplaşmanın sembol isimlerinden biri haline gelmişti.

Olay, son yıllarda ABD’de artış gösteren siyasi şiddet vakalarının en çarpıcılarından biri oldu. 2024 yazında Trump’a yönelik iki suikast girişimi gerçekleşmiş, Demokrat siyasetçilere ve valilere yönelik saldırılar yaşanmıştı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, “Siyasi şiddet her türüyle Amerikan değerleriyle bağdaşmaz” diyerek Kirk’ün ailesine başsağlığı diledi.