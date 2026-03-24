Trump, İran 'açıklamalarını' sürdürüyor: 'Müzakere halindeyiz; anlaşma yapmak istiyorlar; rejimi değiştirdik...'

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları sürerken, ABD Başkanı Donald Trump İran açıklamalarına devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada "İran'da muazzam bir başarı elde ediyoruz. İran’da doğru kişilerle konuşuyoruz ve bir anlaşma yapmak istiyorlar. Ne kadar çok istediklerini tahmin bile edemezsiniz" dedi.

Trump, "İran'la müzakere halindeyiz. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Başkan Yardımcısı James David Vance ve diğer kişilerle görüşüyorlar. Karşı taraf bir anlaşma yapmak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Gazeteleri okursanız zor bir savaş verdiğimizi sanırsınız. Oysa biz Tahran üzerinde serbestçe dolaşıyoruz ve istediğimizi yapabiliyoruz" diyen Trump, İran’ın USS Abraham Lincoln uçak gemisine 100 füze fırlattığını ve hepsinin imha edildiğini açıkladı.

Trump, "İran’da gerçek bir rejim değişikliği yaşadık. Bu bir rejim değişikliği çünkü liderler, başlangıçta tüm o sorunlara neden olanlardan tamamen farklı" diye konuştu ve "Nükleer silaha sahip olamazlar ve olmayacaklar. Bunu konuşuyoruz. Hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmayacaklarını kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

"Bugün, muazzam bir değere sahip büyük bir hediye aldık. Petrol ve doğalgaz ile ilgiliydi. Doğru insanlarla muhatap olduğumuzu görüyoruz" ifadelerini kullanan Trump, "Sanırım buna son vereceğiz, kesin bir şey söyleyemem ama bu savaşı kazandık" dedi.

"BİZ BOMBALARLA MÜZAKERE YAPIYORUZ"

ABD 'Savaş' Bakanı Pete Hegseth, ise İran'a yönelik saldırılara ilişkin, "Hiçbir modern ordu, saldırıların ilk gününden itibaren bu kadar hızlı ve tarihi bir şekilde imha edilmemiştir. Biz bombalarla müzakere yapıyoruz" dedi.