Trump: ‘İran'la anlaşmayı yarın imzalayacağız, Hürmüz Boğazı açılacak’

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile aylardır devam eden müzakerelerde kritik aşamaya gelindiğini duyurdu.

Trump, yaptığı açıklamada İran ile anlaşmanın yarın imzalanacağını belirterek, "Anlaşmanın imzalanmasının hemen ardından Hürmüz Boğazı herkese açılacak" ifadelerini kullandı.

ATEŞKES UZATILACAK

Taraflar arasında üzerinde çalışılan anlaşma taslağına göre, 7 Nisan'da ilan edilen ateşkesin 60 gün süreyle uzatılması öngörülüyor.

Anlaşmanın önemli maddelerinden birini ise İran'ın uzun süredir kapalı tuttuğu Hürmüz Boğazı'nın yeniden uluslararası deniz trafiğine açılması oluşturuyor.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de tarafların barış anlaşmasının çerçevesi üzerinde uzlaştığını açıklayarak, imzanın ardından teknik görüşmelerin başlayacağını duyurdu.

İRAN'DAN DA OLUMLU MESAJLAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran'ın nükleer programına ilişkin nihai düzenlemelerin anlaşmanın imzalanmasının ardından başlayacak 60 günlük süreçte ele alınacağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise taslak metnin büyük ölçüde tamamlandığını belirterek son kararın İran'ın yetkili kurumları tarafından verileceğini ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI PAZARLIĞIN MERKEZİNDE

Diplomatik kaynaklara göre, anlaşmanın ilerleyen aşamalarında İran'a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması, yaptırımların hafifletilmesi ve bölgedeki bazı ABD askeri unsurlarının çekilmesi gibi başlıklar da masada bulunuyor.

Buna karşılık İran'ın, küresel enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki kısıtlamaları kaldırması bekleniyor.

SAHADA GERİLİM SÜRÜYOR

Diplomatik temaslarda ilerleme sağlanmasına rağmen bölgede askeri gerilim tamamen sona ermiş değil.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemileri hedef almak amacıyla çok sayıda kamikaze İHA kullandığını, bu araçların Amerikan güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Taraflar arasında anlaşmanın imzalanmasına yönelik beklentiler artarken, gözler yarın yapılması beklenen resmi açıklamalara çevrildi.