Trump işi ticarete döktü, kefalet parasını 'sabıka'dan çıkardı!

Yayınlanma: 26.08.2023 - 18:08

Güncelleme: 26.08.2023 - 18:31

ABD’nin Georgia eyaletinde savcı, 2020’deki başkanlık sonuçlarını kendi lehine çevirmesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Eski Başkan Donald Trump’a 13 suçlama yöneltmişti. Suçlamaların ardından eyaletteki Fulton Bölge Hapishanesi’ne teslim olan Trump’ın gözaltı işlemleri sırasında sabıka fotoğrafı çekilmiş, eski başkan ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ilk başkan olmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafın ülke gündemine bomba gibi düşmesinin ardından harekete geçen Trump, 2024 yılındaki başkanlık seçimleri için dikkat çeken bir kampanya başlattı.

SEÇİM KAMPANYASINA BAŞLADI

Trump, çektirdiği sabıka fotoğrafını tişörtlere, kupa bardaklara ve şapkalara bastırarak satışa sundu. Seçim kampanyaları için kullanılan ürünlerde ayırca, “Asla teslim olma”, “Trump’a özgürlük” ifadeleri yer aldı.

Ürünlerin ise özelliklerine göre 15-34 dolar arasında satışa sunulduğu ve yüzde 50 oranında kar getirdiği belirtiliyor. Bazı uzmanlar da bu kampanyaların Trump için büyük bir bağış toplama etkinliği olabileceğini ifade ediyor.

ABD HALKINDAN YOĞUN İLGİ

Trump’ın fotoğrafının basılı olduğu ürünleri satın alan Cj Butler, “Bence bu ülke için çok klasik bir tüketim çılgınlığı. Trump’tan bahsediyoruz, O her şeyi satıyor o zaman neden bir tişört satamasın ki” dedi. Trump destekçilerinden David Kochel ise, “Onun fanları bunu görecek ve 25 dolara tişört ve kupa almak için dövüş egzersizleri yapacaklar. Günün sonunda onun 13 suçlamayla ilgili iddianamesini kutlayacak olması biraz üzücü gibi ama bizim politikamız da bu yönde" ifadelerini kullandı.