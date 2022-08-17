Trump Karşıtı Liz Cheney'e hüsran
ABD’nin eski Başkan yardımcısı Dick Cheney’nin kızı Liz Cheney, Wyoming eyaletindeki ön seçimde Trump’ın desteklediği aday karşısında kaybetti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'deki en sert rakibi Liz Cheney, Wyoming eyaletindeki ön seçimi Trump'ın desteklediği Harriet Hageman'a kaybetti.
Liz Cheney temsil ettiği Wyoming eyaletinde kendisini destekleyen gruba hitaben yaptığı ve yenilgiyi kabul ettiği konuşmasında ön seçimi kaybetmesini siyasi kariyerinde yeni bir sayfa olarak tanımladı.
AFP'nin haberine göre, Cheney, Kongre'deki koltuğunu kaybetti, ancak savaşmaya söz verdi. Cheney, "6 Ocak'tan beri Donald Trump'ın bir daha asla Oval Ofis'in yakınında olmaması için ne gerekiyorsa yapacağımı söyledim ve ciddiyim" ifadelerini kullandı.
Kongre baskınını soruşturan komisyondaki görevi yıl sonuna kadar devam edecek olan Cheney, Ocak ayındaki üçüncü ve son döneminin sonunda Kongre’den ayrılmak zorunda kalacak.
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