Trump, kendi hikayesini anlatan çocuk kitabının okullarda okutulmasını istiyor

07 Haziran 2022 Salı, 13:10

Joe Biden karşısında yaşadığı seçim yenilgisine rağmen bir şekilde kamuoyunun gündeminde kalmayı başaran eski ABD Başkanı Donald Trump bu defa sıra dışı bir taleple gündeme geldi.

Trump, ABD Savunma Bakanlığının eski üst düzey bürokratlarından Kash Patel tarafından kaleme alınan ve ilkokul düzeyindeki çocuklara eski başkanın iktidarı kaybetme serüvenini anlatan 'Krala Karşı Komplo' adlı çocuk kitabının, ABD'deki okullarda ders kitabı olarak okutulmasını talep etti.

"YAŞANMIŞ KORKUNÇ BİR HİKAYE..."

Muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen yayıncılık şirketi BRAVE Books'tan çıkan çocuk kitabı, "Yaşanmış korkunç bir hikayenin fantastik bir yeniden anlatımı" olarak pazarlanıyor.

Google'ın, yayın politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle yayıncı şirketin reklam haklarını askıya almasının ardından Trump, kendisine ait sosyal medya uygulaması Truth Social'daki kullanıcılardan kitabı satın almalarını istedi.

Trump uygulamada paylaştığı bir iletisinde, "Bu harika kitabı Amerika'daki her okula koyalım. Büyük teknoloji [teknoloji tekelleri] gerçeği bastırmamalı" ifadelerine yer verdi.

Trump ayrıca, "Kash Patel, iki hafta önce Truth Social aracılığıyla önerdiğim, ülkede en çok satan ve gençlerimize "Russiagate" hikayesini anlatan çocuk kitabı "Kral'a Karşı Komplo"yu yazdı. Google, kitabın reklam kampanyasına yasak getirdi" ifadelerini kullandı.

Patel'in sansasyonel eseri Krala Karşı Komplo; "Kral" olarak tasvir edilen Donald'ı, iktidara ele geçirmek uğruna Ruslarla işbirliği yapmakla suçlayan ve bu uğurda bir komplo tasarlayan "Hillary Queenton" ve "onun kurnaz şövalyesi" gibi karakterleri içeriyor.