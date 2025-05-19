Trump-Putin görüşmesi bitti: İlk açıklama Putin'den! Trump Erdoğan'ı 'bilgilendirmedi'

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşeceğini duyurmuştu.

Trump ile Putin arasından beklenen telefon gerçekleşmesi tamamlandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, (Trump'la telefon görüşmesinde) İstanbul'da temasların yeniden başlamasının, tarafların "genel olarak doğru yolda" olduğunu gösterdiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, "(Trump ile) Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum" dedi.

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Trump ise, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirterek, Ukrayna ve Rusya'nın savaşın sona ermesi için acilen müzakerelere başlayacağını açıkladı. Trump, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iki saatlik görüşmemi az önce tamamladım. Görüşmenin çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna, ateşkes ve daha da önemlisi savaşın sona ermesi için derhal müzakerelere başlayacak. Müzakerelerin koşulları, yalnızca tarafların bilebileceği detaylar nedeniyle, doğrudan kendi aralarında belirlenecek. Görüşmenin tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, bunu şimdi söylerdim, sonraya bırakmazdım" dedi.

Rusya'nın felaket niteliğindeki "kan banyosu" sona erdiğinde ABD ile geniş kapsamlı ticaret yapmak istediğini belirten Trump, "Ben de bu fikre katılıyorum. Rusya'nın muazzam miktarda istihdam ve zenginlik oluşturması için büyük bir fırsat var. Potansiyeli sınırsız. Aynı şekilde, Ukrayna da ülkesini yeniden inşa etme sürecinde ticaretten büyük fayda sağlayabilir" dedi.

Trump, "Rusya ve Ukrayna hemen ateşkes müzakerelerine başlayacak" ifadelerini kullanarak, Putin ile görüşmesi konusunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ı bilgilendirdiğini açıkladı. Trump, Vatikan'ın Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmaya büyük ilgi duyduğunu da belirterek, "Süreç başlasın" dedi.

Trump'ın arayıp bilgilendirdiği liderler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer almadı.