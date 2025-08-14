Trump–Putin görüşmesi için neden Alaska seçildi?

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü Alaska’nın Anchorage kentindeki ücra konumdaki Joint Base Elmendorf-Richardson askeri üssünde bir araya gelecek.

Elmendorf-Richardson, Hava Kuvvetleri’ne ait Elmendorf üssü ile ABD Ordusu’na ait Fort Richardson’ın birleşiminden oluşuyor. Alaska’nın en büyük askeri üssü olan bölgede, Anchorage nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una denk gelen 32 binden fazla kişi yaşıyor.

ABD, Alaska’yı 158 yıl önce Rus İmparatorluğu’ndan satın almıştı. Bering Boğazı’ndaki Küçük Diomede Adası, Rusya’ya ait Büyük Diomede Adası’na sadece 4,8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Putin’in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, “Heyetimizin Bering Boğazı’nı geçerek Alaska’ya uçması ve iki ülke liderlerinin böylesine önemli bir zirvesini burada yapması tamamen mantıklı görünüyor” dedi.

Zirve, enerji ve toprak konularında stratejik bir bölgede gerçekleşecek.

BARIŞ BEKLENTİLERİ DÜŞÜK

Beyaz Saray, görüşmenin bir “dinleme oturumu” olacağını, amacın “durumu daha iyi anlamak” olduğunu açıkladı. Soğuk Savaş döneminde üs, ABD’nin Sovyetler Birliği’ne karşı savunmasında kritik önemdeydi.

Putin, Anchorage’ı ziyaret eden ilk Rusya lideri olacak. Ancak bazı çevreler, Rusya-Ukrayna savaşına dair görüşmelerin Alaska’da yapılmasını eleştiriyor.

Eski İngiltere Belarus Büyükelçisi Nigel Gould-Davies, “Putin, ‘Alaska’yı size verdik, neden Ukrayna da bize toprak vermesin?’ argümanını masaya getirebilir” dedi.

Trump, ikinci döneminde ilk kez Alaska’ya gidecek olsa da, ilk döneminde üssü birkaç kez ziyaret etmişti. Joe Biden ve Barack Obama da geçmişte Elmendorf-Richardson’a gitmişti. Üs, F-22 Raptor savaş uçakları gibi ileri teknoloji araçlara ev sahipliği yapıyor.

Savunma Bakanlığı, bölgeyi “kartpostallık, görkemli, karlı dağlar, göller, nehirler, buzullar ve bol yaban hayatı” ile tanımlıyor.

Üssün uzak konumu nedeniyle ziyaretçilere acil durum kiti, yiyecek, battaniye ve ek yakıt bulundurmaları tavsiye ediliyor.