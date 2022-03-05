Trump: Putin'e 'Moskova'yı vururuz' dedim
Eski ABD Başkanı Donald Trump, golfçü John Daly ile yaptığı telefon görüşmesinde nükleer silahlar ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı tehditleri anlattı.
ABD'li golfçü John Daly California'daki Hoag Classic turnuvasında Eski ABD Başkanı Trump ile görüştü. Daly'nin hoparlöre verdiği telefon görüşmesinde Trump, Putin ile ilgili "Hepsi 'O bir nükleer güç. Onun nükleeri var' diyor. Ondan korkuyorlar gibi" dedi.
Habertürk'ün haberine göre; Trump, "Biliyorsun, o benim arkadaşımdı. Onunla çok iyi anlaşıyorum. Ben 'Vladimir, eğer yaparsan Moskova'yı vururuz' diyordum. Ona 'Moskova'yı vuracağız' dedim" dedi ve "Ve bana inandı, yüzde beş, yüzde 10 gibi. Ki tüm ihtiyacın olan bu" diyerek devam etti.
Trump'ın görevdeyken Putin ile yaptığı görüşmenin hangi olayı ima ettiği belli değil. Ancak Trump, Putin'in başkan olduğu sırada Ukrayna'yı işgal etmediğini çünkü "yapamayacağını bildiği" iddiasını yineledi.
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