Trump’tan 'Amerika Gölü' kararı: Kanada tanımayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasında bulunan Ontario Gölü’nün adının ABD’deki resmi kullanımlarda “Lake America” (Amerika Gölü) olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump, 27 Ağustos Perşembe günü Beyaz Saray’daki Oval Ofis’te yaptığı açıklamada kararın “derhal yürürlüğe girdiğini” söyledi.

Karar, ABD İçişleri Bakanlığı’na ülkenin resmi coğrafi adlar veri tabanının 30 gün içinde güncellenmesi talimatını veriyor.

Ancak ABD’nin aldığı karar yalnızca ülkenin federal kurumlarındaki kullanımı kapsıyor. Kanada’nın veya uluslararası toplumun “Amerika Gölü” adını kabul etme zorunluluğu bulunmuyor.

KANADA'DAN TEPKİ GELDİ

Kanada Başbakanı Mark Carney, Trump’ın kararına tepki göstererek Ontario Gölü’nün yüzlerce yıldır bu isimle bilindiğine dikkat çekti.

Gölün adının Kanada Konfederasyonu’nun kurulmasından ve ABD Bağımsızlık Bildirgesi’nden önceye uzandığını belirten Carney, “Her şeyi kendi adıyla çağırmak gerekir. Bu gölün adı Ontario Gölü’dür; bugün ve sonsuza kadar” mesajını verdi.

Ontario Eyaleti Başbakanı Doug Ford da karara karşı çıkarak gölün Kanadalılar ve dünyanın geri kalanı için Ontario Gölü olmaya devam edeceğini söyledi.

New York Valisi Kathy Hochul ise Ontario Gölü’ne kıyısı bulunan tek ABD eyaleti olarak New York’un “Amerika Gölü” adını kullanmayacağını açıkladı.

Trump’ın kararı, ABD ile Kanada arasındaki ticaret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının hemen ardından geldi.

ABD yönetimi, yaklaşık 20 milyar dolarlık Kanada ürününe yüzde 50 gümrük vergisi getirdi. Kanada yönetimi de buna karşılık ABD ürünlerine aynı değerde misilleme tarifeleri uygulayacağını açıkladı.

Trump, kararnameyi imzalarken isim değişikliğinin doğrudan Kanada’ya yönelik bir mesaj olmadığını savunsa da Ottawa yönetimini ticaret konusunda hedef aldı.

Trump, Kanada’nın uzun süredir ticarette ABD’den haksız şekilde yararlandığını öne sürdü.

DAHA ÖNCE MEKSİKA KÖRFEZİ'NİN ADINI DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump’ın Ontario Gölü kararı, coğrafi bir bölgenin adını değiştirmeye yönelik ilk girişimi değil.

Trump, 2025 yılında ikinci kez Beyaz Saray’a dönmesinin ardından Meksika Körfezi’nin ABD’deki resmi adını “Amerika Körfezi” olarak değiştirmişti.

Meksika yönetimi ise iki ülkenin yanı sıra uluslararası sularla bağlantılı bir bölgenin tek taraflı olarak yeniden adlandırılamayacağını belirterek kararı reddetmişti.

Ontario Gölü için alınan karar da benzer şekilde ABD’nin kendi federal kurum ve haritalarındaki kullanımını değiştirebiliyor ancak Kanada’nın aynı adı kullanmasını zorunlu kılamıyor.

Trump, kararnameyi imzaladığı sırada başka coğrafi bölgelerin isimlerini değiştirebileceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda da bulundu.

“Bir körfezimiz ve bir gölümüz var. Şimdi ihtiyacımız olan tek şey bir okyanus” diyen Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu’nun adının da değiştirilebileceğini söyledi.

Trump, “Belki ikisini birden değiştiririz” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLARDAN KARŞI HAMLE

Trump’ın kararı ABD’de de tartışmalara yol açtı.

Demokrat Temsilci Debbie Dingell, kararnameyi geçersiz kılmak amacıyla Kongre’ye yasa tasarısı sunacağını açıkladı. Dingell, Büyük Göller’in nesiller boyunca ABD ve Kanada tarafından ortaklaşa korunan bir değer olduğunu belirterek kararı eleştirdi.

Kongre’deki diğer Demokrat isimlerin de isim değişikliğine karşı yasal girişimlerde bulunmaya hazırlandığı bildirildi. Ancak Cumhuriyetçilerin Kongre’nin her iki kanadında çoğunluğu elinde bulundurması nedeniyle bu girişimlerin kabul edilmesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

Kuzey Amerika’daki beş Büyük Göl’ün en küçüğü olan Ontario Gölü, Kanada’nın Ontario eyaleti ile ABD’nin New York eyaleti arasında bulunuyor.

“Ontario” adının bölgenin yerli halklarından Wendatların kullandığı “Ontari’io” sözcüğünden geldiği ve yaklaşık 400 yıldır kullanıldığı belirtiliyor.

Trump’ın kararıyla ABD federal kurumlarının gölü bundan böyle “Amerika Gölü” olarak adlandırması öngörülürken, Kanada yönetimi tarihi ismi kullanmaya devam edeceğini açıkça ilan etti.