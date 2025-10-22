Trump’tan Beyaz Saray’da 250 milyon dolarlık 'balo salonu' projesi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın Doğu Kanadı’nda büyük bir yıkım ve yeniden inşa süreci başlattı.

Trump’ın “Beyaz Saray Balo Salonu” adını verdiği yeni yapının, 250 milyon dolarlık bir proje kapsamında Doğu Kanadı’nın yerine inşa edileceği bildirildi.

Bu çalışma, 1948’den bu yana Beyaz Saray’da yapılan ilk büyük yapısal değişiklik olma özelliğini taşıyor.

Trump, Pazartesi günü kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, “Yeni, büyük ve güzel Beyaz Saray Balo Salonu için çalışmalar başladı. Bu proje tamamen özel olarak finanse ediliyor, Amerikan vergi mükelleflerine hiçbir yük getirmeyecek” ifadelerini kullandı.

Trump, daha önce de Beyaz Saray’da “yeterince büyük bir salonun bulunmadığını” söylemiş, uluslararası davetleri genellikle bahçede düzenlemenin “yetersiz” olduğunu savunmuştu.

DOĞU KANADI YIKILIYOR, TARİH YENİDEN YAZILIYOR

1902 yılında Theodore Roosevelt döneminde inşa edilen Doğu Kanadı, 1977’den bu yana “First Lady Ofisi” ve yabancı konuklar için giriş bölümü olarak kullanılıyordu.

Ayrıca, binanın altında başkan için inşa edilmiş acil durum sığınağı (PEOC) bulunuyor.

Yeni balo salonu projesinin bu tarihi alanı etkilemeyeceği iddia edilse de, uzmanlar ve mimarlık çevreleri “yapının Beyaz Saray bütünlüğünü bozabileceği” görüşünde.

PROJE ONAY BEKLEMEDEN BAŞLADI

Associated Press’in haberine göre, inşaat projesi henüz Ulusal Başkent Planlama Komisyonu tarafından resmi olarak onaylanmadı.

Ancak federal kurumun, hükümetin kapanması nedeniyle geçici olarak faaliyet göstermemesi, inşaatın onaysız başlamasına neden oldu.

Trump yönetimi, bu durumu “projenin aciliyeti” gerekçesiyle savundu.

Trump’ın sözcüsü Karoline Leavitt, yeni salonun yaklaşık 90 bin metrekare büyüklüğünde olacağını ve 650 ila 999 kişilik kapasiteye sahip olacağını açıkladı.

Şu anda Beyaz Saray’daki en büyük salon olan Doğu Odası, yalnızca 200 kişilik kapasiteye sahip.

Washington merkezli McCrery Architects mimarlık ofisi ile Clark Construction şirketinin üstlendiği projede mühendislik hizmetlerini AECOM sağlayacak.

Leavitt, çalışmaların “Trump’ın görev süresi bitmeden, 2029’dan çok önce” tamamlanacağını belirtti.

“BİNAYA DOKUNMAYACAĞIZ, SAYGI DUYUYORUM”

Trump, projeyle ilgili açıklamasında Beyaz Saray’ın tarihi dokusuna zarar verilmeyeceğini savundu:

“Bu salon mevcut binaya temas etmeyecek. Yanında olacak ama dokunmayacak. Var olan yapıya tam saygı gösteriyoruz. Beyaz Saray benim en sevdiğim bina.”

Beyaz Saray bugüne dek birçok yapısal yenilemeden geçti.

Theodore Roosevelt, 1902’de ofisleri üst kattan ayırarak Batı Kanadı’nı inşa ettirdi.

Franklin D. Roosevelt, II. Dünya Savaşı sırasında Doğu Kanadı’nı genişleterek yer altı sığınağını ekledi.

Harry Truman ise 1948’de iç yapıyı çelik kirişlerle güçlendirip bugünkü haline getirdi.

Daha sonra John F. Kennedy, Richard Nixon ve Barack Obama gibi başkanlar da binayı modernleştiren değişiklikler yaptı.

TARTIŞMALI MİRAS PROJESİ

Trump’ın “balo salonu” hamlesi, hem mimarlık çevrelerinde hem de siyaset arenasında tartışma yarattı.

Kimi yorumcular projeyi “gösteriş ve kişisel miras arayışı” olarak nitelendirirken, destekçileri “modernleşme ve temsil kapasitesinin artırılması” savunusunu yapıyor.