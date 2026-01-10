Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump’tan dikkat çeken açıklama: ‘Venezuela’ya girecek petrol şirketlerine biz karar vereceğiz’

10.01.2026 00:48:00
İHA
ABD Başkanı Donald Trump, petrol ve doğalgaz şirketleri yöneticileriyle yaptığı toplantıda, Venezuela’nın zengin petrol rezervleri için ABD’nin kontrolü elinde tutacağını ve hangi şirketlerin ülkede faaliyet göstereceğine Washington’ın karar vereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da petrol ve doğalgaz sektörünün liderleriyle gerçekleştirilen kritik toplantıda, Venezuela petrol sektörüne ilişkin politikalarını net bir dille duyurdu. Trump, ülkenin muazzam petrol rezervlerine dikkat çekerek, ABD’nin bu rezervlerle birlikte çalışacağını ve hangi petrol şirketlerinin Venezuela’ya girebileceğine ABD yönetiminin karar vereceğini belirtti. 

Trump, toplantıda yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela petrol endüstrisine müdahalesine ilişkin, "Bunlar dünyanın en büyük rezervleri arasında yer alan muazzam rezervler. Venezuela ile birlikte çalışacağız. Hangi petrol şirketlerinin ülkeye girmesine izin verileceği konusunda kararı biz vereceğiz" dedi. 

RUSYA VE ÇİN'İ UYARDI: SİZİ BURADA GÖRMEK İSTEMİYORUZ

Trump ayrıca, "Venezuela şimdilik bir müttefik gibi gözüküyor, böyle olmaya devam edeceklerinden eminim. Rusya'yı ve Çin'i burada görmek istemiyoruz. Onları Grönland'da da görmek istemiyoruz" dedi.

