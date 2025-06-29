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Trump'tan dikkat çeken 'Gazze' açıklaması: 'Anlaşma yapın ve rehineleri geri alın!'

Trump'tan dikkat çeken 'Gazze' açıklaması: 'Anlaşma yapın ve rehineleri geri alın!'

29.06.2025 09:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Trump'tan dikkat çeken 'Gazze' açıklaması: 'Anlaşma yapın ve rehineleri geri alın!'

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Gazze ile ilgili açıklamalarda bulundu ve rehine alımına dair anlaşma yapılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" dedi.

Trump, sosyal medya hesabından Gazze ile ilgili paylaşımda bulundu.

“ANLAŞMAYI YAPIN” ÇAĞRISI

Trump, "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES SAĞLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullanmıştı.

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