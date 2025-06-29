Trump'tan dikkat çeken 'Gazze' açıklaması: 'Anlaşma yapın ve rehineleri geri alın!'

ABD Başkanı Donald Trump, " Gazze'de anlaşmayı yapın ve
rehineleri geri alın" dedi.
Trump, sosyal medya hesabından Gazze ile ilgili paylaşımda
bulundu.
“ANLAŞMAYI YAPIN” ÇAĞRISI
Trump, "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.
"ATEŞKES SAĞLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
ABD Başkanı Donald Trump, Ruanda ile Demokratik Kongo
Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da
düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.
Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna Trump,
"Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes
sağlanacağını düşünüyorum" yanıtını vermişti.
Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık
sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle
görüştüm" ifadesini kullanmıştı.