Trump’tan eski komutanlara ağır sözler: Beğenmezsem anında görevden alırım

30.09.2025 17:03:00
Dış Haberler Servisi
ABD Başkanı Donald Trump, eski Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile eski Savunma Bakanları James Mattis ve Mark Esper’i sert sözlerle hedef aldı. “Bir generali ya da amirali beğenmezsem, anında görevden alırım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde görev yapan bazı üst düzey isimleri sert ifadelerle eleştirdi.

Trump, “Ordunun tamamını yeniden inşa ettim. İnanılmaz insanlarla çalıştım. Ama en tepede bazı çok kötü isimler vardı: Milley, Mattis ve Esper” dedi.

ESPER'E “KORKUNÇ” NİTELEMESİ

Trump, özellikle eski Savunma Bakanı Mark Esper’i hedef alarak, “korkunç” diye niteledi.

 Bu isimlerin kendisine Cumhuriyetçilerden gelen tavsiyelerle atandığını söyledi ve “RINO’lar (yalnızca isimde Cumhuriyetçi olanlar) önerdi, ama iyi değillerdi” dedi.

Görevi süresince askeri liderlerle sık sık görüşeceğini vurgulayan Trump, ancak beğenmediği bir general ya da amirali derhal görevden alacağını belirtti:

“Birini sevmiyorsam onu anında görevden alırım.”

