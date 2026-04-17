Trump’tan Hizbullah’a çağrı: Artık öldürmek yok, barış sağlanmalı

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taraflar arasında varılan geçici ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah'ın "bu önemli dönemde güzel ve düzgün bir tavır sergilemesini umduğunu" kaydeden Trump, "Böyle yaparlarsa bu onlar için muhteşem bir an olacak. Artık öldürmek yok. Nihayet barış sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

Trump, bir başka paylaşımında "Lübnan için tarihi bir gün olmuş olabilir" değerlendirmesinde bulunarak "güzel şeylerin olduğunu" ifade etti.

ABD Başkanı Trump, tarafların 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini belirtmişti.