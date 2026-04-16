Türkiye'nin en değerli bankaları belli oldu: Birinci sıra herkesi şaşırttı

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bankacılık sektöründe piyasa değerleri üzerinden yapılan son ölçümler, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.
Companiesmarketcap tarafından paylaşılan güncel veriler baz alınarak yapılan derlemeye göre, Türkiye’nin en büyük 8 bankasının sıralaması, mali piyasalardaki güç dengesinin değişimini gözler önüne serdi.
SEKTÖRÜN KÖKLÜ DEVLERİ TAKİPTE
Listenin üst sıralarında yer alan geleneksel bankalar arasındaki yarış nefes keserken, özellikle özel sermayeli bankaların piyasa değerindeki istikrarlı seyri dikkat çekiyor.
8- Türkiye Kalkınma (KLNMA.IS) 2.13 milyar dolar
7- Vakıfbank (VAKBN.IS) 5.16 milyar dolar
6- Halkbank (HALKB.IS) 6.46 milyar dolar
5- Yapı Kredi (YKBNK.IS) 7.25 milyar dolar
4- Türkiye İş Bankası (ISCTR.IS) 8.57 milyar dolar
3- Akbank (AKBNK.IS) 9.30 milyar dolar
2- GarantiBank (GARAN.IS) 13.24 milyar dolar
1- QNB Finansbank (QNBTR.IS) 33.62 milyar dolar