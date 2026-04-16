Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türkiye'nin en değerli bankaları belli oldu: Birinci sıra herkesi şaşırttı
Paylaş

16.04.2026 12:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Bankacılık sektöründe piyasa değeri yarışı hız kesmiyor. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan en güncel sıralamada, Türkiye'nin dev finans kuruluşları piyasa değerlerine göre dizildi. Listenin ilk sırasındaki banka, rakiplerine attığı dev farkla herkesi şaşırttı. İşte Türkiye'nin en değerli bankaları 2026 listesi...

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bankacılık sektöründe piyasa değerleri üzerinden yapılan son ölçümler, yatırımcılar ve piyasa takipçileri için çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. 

Companiesmarketcap tarafından paylaşılan güncel veriler baz alınarak yapılan derlemeye göre, Türkiye’nin en büyük 8 bankasının sıralaması, mali piyasalardaki güç dengesinin değişimini gözler önüne serdi.

SEKTÖRÜN KÖKLÜ DEVLERİ TAKİPTE

Listenin üst sıralarında yer alan geleneksel bankalar arasındaki yarış nefes keserken, özellikle özel sermayeli bankaların piyasa değerindeki istikrarlı seyri dikkat çekiyor.

8- Türkiye Kalkınma (KLNMA.IS) 2.13 milyar dolar

7- Vakıfbank (VAKBN.IS) 5.16 milyar dolar

6- Halkbank (HALKB.IS) 6.46 milyar dolar

5- Yapı Kredi (YKBNK.IS) 7.25 milyar dolar

4- Türkiye İş Bankası (ISCTR.IS) 8.57 milyar dolar

3- Akbank (AKBNK.IS) 9.30 milyar dolar

2- GarantiBank (GARAN.IS) 13.24 milyar dolar

1- QNB Finansbank (QNBTR.IS) 33.62 milyar dolar

