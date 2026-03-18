Trump’tan Hürmüz Boğazı çıkışı: Güvenliği müttefikler sağlasın

ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin çökmesi halinde Hürmüz Boğazı’nın güvenliğinin ABD yerine bu hattı kullanan müttefik ülkeler tarafından sağlanması gerektiğini savundu.

Trump, bu yaklaşımın şimdiye kadar yeterince adım atmayan müttefikleri de harekete geçireceğini öne sürdü.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’daki terör devletinden geriye kalanları da bitirsek ve burayı kullanan ülkelerin, bizim değil, sözde boğazın sorumluluğunu üstlenmesine izin versek ne olur diye merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında Trump, “Bu, tepkisiz kalan bazı müttefiklerimizi de hızla harekete geçirirdi” dedi.

AVRUPA ÜLKELERİNE ELEŞTİRİ

Trump’ın açıklamaları, son günlerde özellikle Avrupa ülkelerine yönelttiği eleştirilerin ardından geldi.

ABD Başkanı, petrol tankerlerine Hürmüz Boğazı’nda eşlik etmek üzere savaş gemisi gönderilmesi yönündeki taleplerinin karşılık bulmamasından rahatsızlık duyuyor.

Washington yönetimi, boğazdaki deniz trafiğinin güvenliğinin sağlanmasında müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesini isterken, Avrupa başkentleri ise sıcak çatışmalar sürerken böyle bir adım atmaya mesafeli yaklaşıyor.

Buna karşın birçok ülke, aktif çatışmaların sona ermesinin ardından tartışmalı su yolunda devriye görevi üstlenecek uluslararası bir koalisyona katılmaya daha sıcak bakıyor.

Bu durum, ABD’nin acil askeri destek beklentisi ile müttefiklerin temkinli yaklaşımı arasındaki görüş ayrılığını ortaya koyuyor.

Hürmüz Boğazı, küresel enerji sevkıyatı açısından stratejik öneme sahip başlıca geçiş noktaları arasında yer alıyor.