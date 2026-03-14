Trump’tan Hürmüz Boğazı kararı

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile artan gerilim ve yükselen petrol fiyatları nedeniyle ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere askeri eskort sağlamaya başlayacağını açıkladı.

Washington yönetimi, bu adımla İran saldırılarına karşı tankerleri korumayı ve küresel enerji piyasalarındaki baskıyı azaltmayı hedefliyor.

Trump, ABD Donanması’nın tankerleri ne zaman korumaya başlayacağı sorusuna gazetecilere verdiği yanıtta “Yakında olacak” dedi.

Trump, ABD ile İsrail’in İran savaşındaki hedeflerinin farklı olup olmadığı sorusuna ise iki ülkenin önceliklerinin tam olarak aynı olmayabileceğini belirterek, “Biraz farklı olabilir, sonuçta onlar farklı bir ülke” ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir hat olarak görülüyor.

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaşın enerji akışına yönelik riskleri artırması, küresel petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açmış durumda.

“ABD VE İSRAİL’İN İRAN’DAKİ HEDEFLERİ BİRAZ FARKLI”

Trump, İran ile ABD-İsrail arasında süren savaş üçüncü haftasına girerken Washington ile Tel Aviv’in savaş hedeflerinin tam olarak aynı olmayabileceğini söyledi:

“Sanırım biraz farklı olabilir. Sonuçta onlar farklı bir ülke. Ama size şunu söyleyecektir: ABD’nin gücü gibi bir güç daha önce görülmedi.”

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile her gün konuşup konuşmadığı sorusuna ise “Onunla çok konuşuyorum” yanıtını verdi.