Trump'tan, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonrası ilk mesaj: 'İran bize şantaj yapamaz!'

"İRAN İLE GÖRÜŞMELER İYİ DURUMDA"

Trump, Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapanma noktasına gelmesine ilişkin açıklamasında, Washington’un İran ile “çok iyi görüşmeler sürdürdüğünü” belirtti.

"İRAN KURNAZCA DAVRANIYOR"

ABD Başkanı "İran'ın '47 yıldır olduğu gibi biraz kurnazca davrandığını'' ancak İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatma girişimlerine izin vermeyeceklerini söyledi. Trump, “Bizi şantajla yönlendirmelerine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

“ÇOK İYİ GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ”

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerin sürdüğünü belirtirken Tahran yönetiminin tutumuna ilişkin sert ifadeler kullandı.

Trump, görüşmelerin olumlu ilerlediğini savunarak, “İran’la çok iyi görüşmeler yapıyoruz” dedi.

İran’ın yaklaşımından rahatsızlık duyduğunu ima eden Trump, “Biraz kurnazlık yaptılar, bunu 47 yıldır yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapatmak istediğini öne sürerek, “Yıllardır yaptıkları gibi boğazı yeniden kapatmak istediler. Bize şantaj yapamazlar” dedi.

ABD Başkanı, konuya ilişkin gün sonunda daha fazla bilgi paylaşacağını da söyledi.

Washington yönetiminin İran karşısında sert bir tutum benimsediğini belirten Trump, “Onlarla konuşuyoruz ve sert bir duruş sergiliyoruz. Çok sayıda insan öldürdüler. Bizim de çok sayıda insanımız öldürüldü” diye konuştu.