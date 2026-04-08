Trump’tan İran’a 2 haftalık ateşkes: Pakistan, iki ülkenin heyetlerini 10 Nisan’da İslamabad'a davet etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik planlanan askeri operasyonu iki haftalığına askıya aldığını duyurdu. Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı “tamamen, derhal ve güvenli şekilde” uluslararası geçişe açmayı kabul etmesi şartıyla saldırı planlarının iki haftalığına durdurulduğunu ifade etti.

Pakistan tarafı diplomatik girişimleriyle ateşkes sürecine dahil oldu. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Washington’a İran’a yönelik operasyonun ertelenmesi çağrısı yapmış, Tahran’dan da Hürmüz Boğazı’nı geçişlere açmasını talep etmişti.

Ateşkes kararının ardından açıklama yapan Şerif, ABD ve İran’ın müttefikleriyle birlikte “derhal yürürlüğe girecek kapsamlı bir ateşkes” konusunda uzlaştığını söyleyerek, taraf heyetleri 10 Nisan’da İslamabad’da düzenlenmesi planlanan görüşmelere davet etti.

Şerif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En içten alçakgönüllülükle, İran İslam Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri’nin müttefikleriyle birlikte Lübnan ve diğer bölgeler de dahil olmak üzere her yerde derhal ateşkes üzerinde anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyarım; bu karar hemen yürürlüğe girmektedir. Bu akıllıca adımı sıcak bir şekilde karşılıyorum ve her iki ülkenin liderlerine en derin şükranlarımı sunuyorum. Tüm anlaşmazlıkları çözüme kavuşturacak nihai bir anlaşma için müzakereleri sürdürmek üzere, her iki ülkenin heyetlerini 10 Nisan 2026 Cuma günü İslamabad’a davet ediyorum. Her iki taraf da olağanüstü bir bilgelik ve anlayış sergilemiş ve barış ve istikrarın sağlanması için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam etmiştir. ‘İslamabad Görüşmeleri’nin sürdürülebilir bir barış sağlanmasında başarılı olmasını içtenlikle umuyoruz ve önümüzdeki günlerde daha fazla iyi haber paylaşmayı diliyoruz!"