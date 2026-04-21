Monarşi isteyen Barrack'tan sonra şimdi de Trump: Orta Doğu'daki müttefiklerimiz NATO'dan çok daha iyidir

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, ateşkes süresinin dolmasına kısa süre kala Washington ile Tahran arasında tansiyonun yeniden yükseldiğine işaret etti.

CNBC'e konuşan Trump, küresel enerji sevkıyatının kritik noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinde tam kontrol sağladıklarını savundu.

ABD Başkanı, “Hürmüz Boğazı’nı tamamen kontrol ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ancak sahadaki durumla ilgili farklı değerlendirmeler ve karşılıklı iddialar sürüyor.

“BOMBALAMAYI BEKLERİM”

Trump, gazetecilerin, “Bugün ya da yarın imzalanmış bir anlaşma ihtimali görmezseniz İran’ı yeniden bombalar mısınız?” sorusuna, “Bombalamayı beklerim” yanıtını verdi.

Trump, mevcut ateşkesin uzatılmasına sıcak bakmadığını belirterek, “İyi bir anlaşma yapmak istiyorum. Bana ihanet eden insanların acele ettirmesini istemiyorum” dedi.

ABD Başkanı, İran’a karşı yürütülen çatışmada üstünlük sağladıklarını savunarak, “Savaşı tamamen kazandık. İranlılarla yaptığımız görüşmeleri keşke duyabilseniz” ifadelerini kullandı.

Trump, “Orta Doğu'daki müttefiklerimiz NATO'dan çok daha iyidir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, NATO'nun ABD'ye çok ihtiyaç duyduğunu, çünkü Washington'un desteği olmadan ittifakın sadece “kağıt kaplan” olacağını söyledi:

“Onlara (NATO'ya) ihtiyacımız yok. Asla ihtiyacımız olmayacak. Aslında, onların bize ihtiyacı olacak. Bize çaresizce ihtiyaçları var, çünkü onlar kağıt kaplan.”

BARRACK NE DEMİŞTİ?

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın geçtiğimiz günlerdeki Antalya Diplomasi Forumu'nda yaptığı konuşmada Orta Doğu'daki monarşik yönetimlerle ilgili ifadeleri tartışma konusu oldu.

Orta Doğu'da yalnızca güce saygı duyulduğunu ileri süren Barrack, Suriye ve Körfez ülkelerine dikkat çekip, şunları kaydetti:

"Suriye neden işliyor? Çünkü güçlü, kararlı ve cesur bir lider var. İnsanlar geçmişte onunla aynı fikirde olmayabilir ama onu bir yere doğru liderlik ederken görüyorlar. Körfez örneğine bakacak olursak; bu ülkelerin oldukça başarılı olduklarını ve buradaki müşfik monarşilerin sonuç verdiğini görürüz. Orta Doğu'da işe yarayan tek şey, güçlü liderlik rejimleri oldu: Ya merhametli monarşiler ya da meşruti monarşi türü yapılar."

Tom Barrack, Aralık 2025'te 23. Doha Forumu'nda katıldığı bir panelde de bu görüşlerini dile getirmiş, bölgede en iyi işleyen yönetim biçiminin monarşi olduğunu iddia etmişti.