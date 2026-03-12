Cumhuriyet Gazetesi Logo
Trump’tan İran çıkışı: Terör ve nefretin ülkesi

12.03.2026 23:39:00
Dış Haberler Servisi
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Kadın Tarihi Ayı etkinliğinde İran’daki savaşa değinerek operasyonların “çok iyi gittiğini” söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Kadın Tarihi Ayı kapsamında düzenlenen etkinlikte yaptığı kısa açıklamada İran’daki savaşa da değindi.

Trump, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyonlarına atıfta bulunarak, “İran’daki savaş çok iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

Trump, İran için “Onlar gerçekten terör ve nefretin ülkesi” ifadelerini kullanarak, İran’ın şu anda ağır bir bedel ödediğini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca İran’daki askeri operasyonların sürdüğünü ve Washington’ın bu süreçte “yapılması gerekeni yaptığını” savundu.

