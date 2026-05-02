Trump’tan İran açıklaması: Erken ayrılmayacağız

2.05.2026 09:31:00
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı başlattıkları savaşa ilişkin, "Erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Trump, Florida eyaletinin Villages bölgesinde kendisine oy veren seçmenlere yönelik yaptığı konuşmasında, zaman zaman İran'la ilgili açıklamalara yer verdi.

Kendisine yönelik üçüncü suikast girişiminin ardından ilk defa kamuoyu önünde görünen Trump, "(İran'dan) erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

Trump, "İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz" ifadelerini kullandı.

İran'ı yönetenlerin "oldukça kötü insanlar" olduğunu ileri süren ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin "iki haftalık süre içinde 42 bin protestocuyu öldürdüğünü" iddia etti.

Trump, İran'ın geçişleri kapaması nedeniyle "400'e yakın geminin" Hürmüz Boğazı'nda mahsur kaldığını vurguladı.

İran'ın donanması hakkında da konuşan Trump, bu ülkeye ait 159 geminin iki hafta içinde batırıldığını söyledi.

Trump, NATO'ya "trilyonlarca dolar harcadıklarının", buna rağmen Körfez'de verdikleri mücadelede ABD'nin NATO'dan hiçbir yardım alamadığının altını çizdi.

Trump’tan eski FBI Direktörü’ne ağır suçlama: “Suikast çağrısı yaptı!” ABD Başkanı Donald Trump, eski FBI Direktörü James Comey’in geçen yıl Instagram’da yaptığı bir paylaşımda 'mafya jargonuna ait' bir ifade kullanarak kendisine suikast çağrısında bulunduğunu öne sürdü.
Trump’tan İran mesajı: Artık telefonla görüşüyoruz ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelerin telefon üzerinden sürdürüldüğünü söyledi.
Trump ve Putin'den bir buçuk saatlik telefon görüşmesi ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov'un açıklamasına göre iki lider; Trump'a yönelik suikast girişimi, Ukrayna ve Orta Doğu konularını ele aldı.