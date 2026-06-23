Trump’tan İran açıklaması: Fonlar ABD kontrolünde kullanılacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran’ın uzun vadeli ve üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini öne sürdü.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran’ın “geleceğe dönük en yüksek seviyede nükleer denetimleri tamamen kabul ettiğini” savundu. ABD Başkanı, bu durumun “nükleer dürüstlüğü” sağlayacağını ifade etti.

Trump, İran’ın bu şartı kabul etmemesi halinde müzakerelerin devam etmeyeceğini belirtti.

İran’ın başka “önemli tavizler” de verdiğini öne süren Trump, bu gelişmeler üzerine Hürmüz Boğazı’nın açık kalmasına “izin verdiğini” ve yeni bir deniz ablukası uygulanmayacağını duyurdu.

Trump, buna karşın ABD’ye ait gemilerin bölgede kalmaya devam edeceğini bildirdi.

ABD Başkanı, gerekmesi halinde ablukaya yeniden dönülebileceğini ancak mevcut aşamada bunun “son derece düşük bir ihtimal” olduğunu kaydetti.

Trump, ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılacak para ve/veya yaptırım gelirlerinin ABD kontrolündeki bir emanet hesaba aktarılacağını açıkladı.

Söz konusu kaynakların yalnızca gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını belirten Trump, alımların ABD’den yapılacağını söyledi. Trump, bu kapsamda Amerikan çiftçilerinden mısır, buğday ve soya fasulyesi alınacağını ifade etti.

Trump, İran’da insani kriz yaşandığını savunarak, bu yardımların geç olmadan yapılması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı, açıklamasının sonunda İran ile yürütülen görüşmelerin iyi ilerlediğini söyledi.