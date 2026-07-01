Trump’tan İran açıklaması: Görüşmeler çok iyi gidiyor

İran’la süren müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, “Uzun bir yol katettiler. Geçen hafta onlara çok sert vurduk” dedi.

Trump, İran’la yapılan temaslara ilişkin, “Çok iyi toplantılar yaptılar. Biz de çok iyi anlaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

İran’ın nükleer programına da değinen Trump, “İran’ın nükleerden arındırılması iyi ilerliyor” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı, “İran’ın nükleerleşmesi çok basit bir konu: İran nükleer silaha sahip olamaz” diyerek Washington’un bu konudaki tutumunu yineledi.

Trump’ın açıklamaları, ABD ile İran arasında diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde geldi.

Taraflar arasında devam eden görüşmelerde İran’ın nükleer programı, bölgesel gerilimler ve güvenlik başlıklarının ele alındığı belirtiliyor.