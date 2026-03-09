Trump’tan İran açıklaması: Savaş neredeyse tamamlandı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü askeri operasyonlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

CBS News’e konuşan Trump, savaşın beklenenden çok daha hızlı ilerlediğini belirterek İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde etkisiz hale getirildiğini iddia etti.

Trump, “Bence savaş planlanandan çok daha ileride. Neredeyse tamamen tamamlandı diyebilirim” ifadelerini kullandı.

İran’ın askeri altyapısının ciddi şekilde zayıflatıldığını öne süren Trump, ülkenin donanması ve hava kuvvetlerinin etkisiz hale getirildiğini savundu. Trump ayrıca İran’ın iletişim altyapısının çöktüğünü ve füze kapasitesinin büyük ölçüde dağıldığını ileri sürdü.

İran’ın insansız hava araçlarına da değinen Trump, “Dronları her yerde vuruluyor. Dron üretim tesisleri de hedef alınıyor” dedi.

Trump açıklamasında, “Askeri açıdan bakarsanız ellerinde neredeyse hiçbir şey kalmadı” değerlendirmesinde bulundu.

“HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN KONTROLÜNÜ ALMAYI DÜŞÜNÜYORUM”

Bölgede bazı gemilerin yeniden hareket etmeye başladığını ancak ABD’nin Hürmüz Boğazı’nın kontrolünü ele alma ihtimalini değerlendirdiğini söyleyen Trump, “Şu anda bazı gemiler geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde tükendiğini savunarak Tahran yönetimini yeni bir adım atmaması konusunda uyardı:

“Ellerindeki tüm silahları kullandılar. Artık yeni bir şey denememeleri daha iyi olur. Eğer farklı bir şey yapmaya kalkarlarsa bu o ülkenin sonu olur.”

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Trump, “Ona verecek hiçbir mesajım yok. Hiçbir şekilde” ifadelerini kullandı.

Trump açıklamasında, İran’daki liderlik konusunda düşündüğü bir isim olduğunu da öne sürdü.

ABD Başkanı, “Hamaney’in yerine geçebilecek biri aklımda var” dedi, ancak bu konudaki planlarına ilişkin detay vermekten kaçındı.