Trump’tan İran açıklaması: Ya büyük bir anlaşma olacak ya da hiç olmayacak

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yapılması gündemde olan olası anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Trump, anlaşma sürecine yönelik eleştirilerde bulunan Demokratları, Cumhuriyetçi Parti içindeki muhalifleri ve bazı çevreleri hedef aldı.

Trump, İran’la yürütülen görüşmelere ilişkin kamuoyuna yansıyan değerlendirmeleri eleştirerek, “İran’la yaptığım olası anlaşma hakkında hiçbir şey bilmeyenlere gülüyorum” ifadelerini kullandı.

Trump, İran’la yapılacak anlaşmanın içeriğine ilişkin net mesaj verdi. Anlaşmanın kendi koşullarına uygun olması gerektiğini belirten Trump, “İran’la anlaşma ya büyük ve anlamlı bir anlaşma olacak ya da hiç anlaşma olmayacak” dedi.

ABD Başkanı’nın açıklaması, Washington-Tahran hattında yürütülen görüşmelerde nihai metne ilişkin belirsizliğin sürdüğü bir dönemde geldi.

OBAMA DÖNEMİNDEKİ ANLAŞMAYI HEDEF ALDI

Trump, açıklamasında eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde imzalanan İran nükleer anlaşmasını da hedef aldı. Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak bilinen anlaşmayı “felaket” olarak nitelendiren Trump, söz konusu anlaşmanın İran’ın nükleer silaha ulaşmasının önünü açtığını savundu.

Trump, kendi yönetimi altında böyle bir anlaşmaya izin vermeyeceğini belirterek, “Ben böyle anlaşmalar yapmam” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, İran’la olası anlaşmaya ilişkin ABD iç siyasetinde artan tartışmaların ardından geldi. Cumhuriyetçi kanat içindeki bazı isimler ve Demokratlar, sürecin içeriğine dair belirsizlik nedeniyle yönetimi eleştiriyor.

Trump ise henüz anlaşmanın nihai hale gelmediğini vurgulayarak, eleştirilerin sürece ilişkin gerçek bilgiye dayanmadığını savundu.