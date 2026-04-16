Trump'tan 'İran' iddiaları: 'Anlaşma yapmak istiyor, nükleeri vermeyi kabul ettiler'

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda, İran ve Lübnan'daki süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump şunları söyledi:

"İran bir anlaşma yapmak istiyor, 2 ay önce yapmaya yanaşmadıkları şeyleri bugün yapmaya hazırlar.

Lübnan'daki ateşkes Hizbullah'ı da kapsayacak, bence Hizbullah ateşkes kurallarına uyacaktır.

İran, nükleer silah sahibi olmamayı çok kesin bir şekilde kabul etti. Ayrıca yer altındaki nükleer maddeleri de bize teslim etmeyi kabul ettiler.

Donanmamız inanılmaz. Hiçbir gemi buraya girmeyi aklından bile geçirmiyor. Hiçbir gemi donanmamızı geçemiyor.

İran ile pek çok konuda anlaşmaya vardık.

Uygun bir zamanda Lübnan'a gideceğim."

Trump, İran ile bir anlaşmaya varılmaması halinde çatışmaların yeniden başlayacağını ve İran ile ateşkesin uzatılmasının gerekli olup olmadığı konusunda emin olmadığını söyledi.