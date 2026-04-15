Trump’tan İran iddiası: Yeni bir rejim kuruldu

Trump, Fox News'e verdiği mülakatta, İran'la 28 Şubat'tan bu yana devam eden savaş ve etkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın nükleer silah yapma girişimi devam ettiği sürece anlaşma olmayacağını söyleyen Trump, "Her şey yok edilmiş durumda. Hava savunma ekipmanları yok, radarları yok, liderleri yok. Şu anki liderler, yeni bir rejim, tamam mı? Ve açıkçası, karşılaştırınca oldukça makul olduklarını düşünüyoruz. Gerçekten yeni bir rejim ve bence çok iyi gidiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Yani ortada hiçbir anlaşma yok. Bu bütün mesele, nükleerin olmamasıyla ilgili. Onlar nükleer silaha sahip olamazlar" diyerek, İran'ın nükleer silaha sahip olması durumunda "bir süre daha onlarla uğraşmak zorunda kalacaklarını" söyledi.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'na yönelik ablukası için bekledikleri tepkiyle önceden karşılaştıklarını ifade eden Trump, bu konuda da iyi gittiklerini savundu.

Trump, askeri operasyonlara Venezuela ile başladıklarını hatırlatarak, ilk döneminde ABD ordusunu yeniden inşa ettiğini ancak bu kadar fazla kullanacağını bilmediğini dile getirdi.

Başkan Trump, tüm köprülerin bir saat içinde yok edilebileceğini, aynı sürede enerji ve elektrik santrallerinin de imha edilebileceğini ancak bunu yapmak istemediklerini belirterek, "Bir gün yeniden inşa etmeniz gerekir ve bir köprüyü yeniden yapmak 10 yıl sürer, Trump olsanız bile çok uzun sürer" ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınmasına yönelik tepkilere ilişkin de konuşan Trump, Çinliler ya da Suudi Arabistanlılardan abluka konusunda herhangi bir tepki görmediklerini kaydetti.

Başkan Trump, İran ile bir anlaşma imzalandığı taktirde petrol ve gaz fiyatlarının küresel çapta azalacağına dikkati çekerek, "Bu sorunun (İran'la savaş) umarız çok daha önce, belki de neredeyse hemen çözüleceğini varsayarsak, benzin fiyatları muazzam derecede düşecek" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin'in İran'a silah verdiğini duyduğunu savunarak, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e bu konu hakkında bir mektup yazdığını, onun da karşılık olarak böyle bir şey yapmadığıyla ilgili kendisine bir mektup gönderdiğini ifade etti.

Çin'in "kendisinden daha sert birisiyle karşılaşma olasılığının olmadığını" ileri süren Trump, "Ama başkanla da iyi bir ilişkim var ve bu iyi bir şey" dedi.

