Trump’tan İran operasyonu mesajı: Düşündüğümüzden daha kolay oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio’da kendisiyle birlikte seyahat eden gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran’la yaşanan sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir gazeteci Trump’a, daha önce kullandığı ifadeleri hatırlatarak “Bunun küçük bir gezinti olduğunu söylediniz, aynı zamanda savaş dediniz. Hangisi?” diye sordu.

Trump ise bu soruya kısa bir yanıt verdi:

“İkisi de.”

Trump, söz konusu sürecin daha büyük bir savaşı önlemeyi amaçladığını belirterek, “Bu, bizi bir savaştan uzak tutacak bir operasyon, gezinti... Ama onlar için bu bir savaş” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı ayrıca, çatışmanın kendi tarafları açısından beklediklerinden daha kolay ilerlediğini savunarak “Bizim için düşündüğümüzden daha kolay olduğu ortaya çıktı” dedi.

Trump, “İran’ın liderliğini iki kez devre dışı bıraktık” ifadelerini kullandı.

Trump, konuşmasında İran’ın deniz gücüne de değindi. ABD güçlerinin İran donanmasına ciddi zarar verdiğini ileri süren Trump, İran’a ait 28 mayın döşeme gemisinin vurulduğunu söyledi.

ABD Başkanı, İran’ın denizdeki kapasitesinin büyük ölçüde ortadan kaldırıldığını iddia etti.

Petrol fiyatlarının düşeceğini öne süren Trump, “Petrol fiyatları aşağı gelecek” dedi.