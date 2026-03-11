CHP TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen “torba teklife” muhalefet şerhi yazdı: ‘Fakir daha fakir, zengin daha zengin’

Şerhte, teklifte, emeklilere dini bayramlarda ödenmekte olan 4 bin lira tutarındaki bayram ikramiyesinin artırılması ile ilgili beklentilerin karşılanmadığı vurgulandı. Komisyonda ikramiyenin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasına yönelik önergenin de iktidar partisinin oylarıyla reddedildiği kaydedildi. Şerhte, “Ülkenin sınırlı kaynakları Kur Korumalı Mevduat, dövize endeksli kamu özel işbirliği (KÖİ) projeleri nedeniyle bir avuç mutlu azınlığa aktarılırken AKP iktidarlarının Türkiye’yi yönettiği süre içinde bölüşüm ilişkileri gittikçe bozulmuştur; fakirin daha fakir olduğu, zenginin daha zengin olduğu bir sistem yaratılmıştır” denildi. Küçük esnaf, çiftçi, emekli ve tüm dar gelirlilerin durumlarının gittikçe kötüleştiği bir ortamda, emeklilere ödenen bayram ikramiyesinin mutlaka yükseltilmesi gerektiği vurgulandı.

TEKLİFTE ‘SAVAŞIN ETKİLERİ’ YOK

Yasa teklifinde ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın Türkiye ekonomisine olası etkilerinin değerlendirmesinin de yapılmadığı kaydedildi. Şerhte, şöyle denildi:

“Krizin devam etmesi halinde Türkiye’nin lojistik bir güvenli liman ve enerji terminali olma rolü pekişebilir; ancak küresel enerji fiyatlarındaki hiper artışın getireceği cari açık ve enflasyon baskısı, 2026 ekonomi programını, başta bütçe olmak üzere tüm ekonomik parametrelerini ciddi şekilde sarsma potansiyeli taşımaktadır. Bu kanun teklifinde; geçen hafta sonu yanıbaşımızda başlayan yaklaşık 10 gündür bütün şiddetiyle devam eden ve yayılma eğilimi gösteren ABD-İsrail-İran savaşının ülke ekonomisine etkilerinin ele alınıp değerlendirilip, başta enerji ürünleri kullanımına olan faturasının azaltılmasına, tarımsal ve sanayi üretim zincirinin aksamamasına yönelik yasal öneri ve tedbirleri içeren herhangi bir düzenleme maalesef bulunmamaktadır.”

Şerhte teklifin anayasaya aykırı olduğu da vurgulandı. Teklifle kamuya ait ihtiyaç fazlası taşınmazların özelleştirilmesi de öngörülüyor.

‘SGK’NIN TAŞINMAZLARI MI?’

CHP’nin şerhinde, şöyle denildi:

“Önerilen düzenlemeyle kapsama alınan kuruluşlar içerisinde en büyük gayrimenkul varlığına SGK’nın sahip olduğu tahmin edilmektedir. Düzenlemenin özel amacının da özellikle AKP’li belediyelerden borçlarına karşılık olarak çok miktarda gayrimenkul alan SGK’ya yönelik olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca kent merkezlerinde aslında kentin geçmişiyle özdeşleşmiş bulunan ancak ‘kupon arazi ve arsa’ haline gelmiş bulunan bazı kamu idareleri ve KİT’lere ait taşınmazların da söz konusu kapsamda satışa çıkarılabileceği düşünülmektedir.”