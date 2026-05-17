Trump'tan İran tehdidi: 'Kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak'

17.05.2026 20:42:00
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yapılan müzakerelere ilişkin, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla ilgili "derhal ve hızlıca harekete geçmeleri" gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Trump, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, İran'a tanınan zamanın daraldığı noktasında ihtar niteliğinde ifadelere yer verdi.

ABD Başkanı, "İran için saat işliyor, derhal ve hızlıca harekete geçseler iyi olur." ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, "Aksi takdirde kendilerinden geriye hiçbir şey kalmayacak. Zaman kritik önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'ın açıklaması, Çin ziyareti sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizliğin gidişatının ne yönde ilerleyeceğine dair işaretler verdi.

