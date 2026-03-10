Trump’tan Küba çıkışı: Dostane devralma da olabilir, olmayabilir

ABD Başkanı Donald Trump, Küba’ya ilişkin yaptığı açıklamada Washington yönetiminin Havana üzerinde baskı kurmaya devam edeceğini söyledi.

Trump, Küba’nın ciddi ekonomik ve insani sorunlarla karşı karşıya olduğunu savundu.

Trump, Küba ile yaşanabilecek olası gelişmelere ilişkin “dostane bir devralma” ihtimalinden söz etti. Ancak bunun nasıl gerçekleşeceğinin önemli olmadığını ifade etti.

Trump, “Bu dostane bir devralma olabilir, olmayabilir. Ama bunun pek önemi yok” dedi.

“ENERJİLERİ VE PARALARI YOK”

Küba’nın ciddi bir ekonomik kriz içinde olduğunu ileri süren Trump, ülkenin enerji ve finans kaynaklarının tükenme noktasına geldiğini iddia etti:

“Artık neredeyse hiçbir şeyleri kalmadı. Enerjileri yok, paraları yok. İnsani açıdan çok zor durumdalar.”

ABD Başkanı, Küba yönetiminin Washington ile bir anlaşmaya varabileceğini, aksi durumda ABD’nin farklı adımlar atabileceğini söyledi.

Trump, “Ya bir anlaşma yapacaklar ya da biz bunu zaten kolayca yapacağız” dedi.