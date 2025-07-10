Trump’tan Liberya liderine gaf: 'İngilizceyi nerede öğrendiniz?'

Beyaz Saray’da Senegal, Liberya, Gine-Bissau, Moritanya ve Gabon liderlerini ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, zirvede ilginç bir diyalogla gündem oldu.

Zirveye katılan liderler arasında yer alan Liberya Devlet Başkanı Joseph Nyuma Boakai’nin konuşması sırasında Trump’ın verdiği tepki sosyal medyada da yankı buldu.

Toplantı sırasında Liberya lideri Boakai, “Liberya, ABD’nin uzun süreli bir dostudur ve politikanızın Amerika’yı Yeniden Büyük Yapacağına inanıyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim” sözleriyle Trump’a hitap etti.

Boakai'nin akıcı İngilizcesi üzerine şaşıran Trump, övgü dolu ifadelerle birlikte gaf niteliğinde bir soru yöneltti:

“Ne kadar iyi bir İngilizce... Bu kadar güzel konuşmayı nereden öğrendiniz?”

Devlet Başkanı Boakai, gülümseyerek İngilizceyi Liberya’da öğrendiğini belirtti. Bu cevaba daha da şaşıran Trump, Liberya’nın İngilizce konuşan bir ülke olduğunu göz ardı etmiş görünerek, “Liberya’da mı? Çok ilginç. Bu masada sizin kadar iyi konuşamayan insanlar var” dedi.

Liberya, 1822 yılında özgürleştirilen siyahi Amerikalılar için kurulan bir koloni olarak tarih sahnesine çıktı. 1847’de bağımsızlığını ilan eden ülkenin resmi dili İngilizce.

Ancak ülkede pek çok yerel dil de konuşuluyor. Liberya, ABD ile kültürel ve diplomatik olarak uzun süreli ilişkiler sürdürüyor.